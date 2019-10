Mujeres con zika recién embarazadas tienen más bebés con microfefalia

Las mujeres que contraen el zika en el primer trimestre de embarazo tienen entre un 0,88 y un 13 % más de probabilidades de dar a luz un bebé con enfermedades congénitas como microcefalia, según un nuevo estudio que publicó la revista especializada "The New England Journal of Medicine".



Esa es la conclusión a la que llegó un grupo de científicos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard después de analizar datos de algunas zonas de Brasil, epicentro de la epidemia en América Latina.

"El riesgo de microcefalia debido a la infección de zika durante el primer trimestre es de entre el 0,88 y el 13,2 %", escriben los científicos en su estudio.



De esta forma, los investigadores afirman que existe una "fuerte" relación entre la microcefalia y el contagio del virus en el primer trimestre de embarazo, especialmente comparado con el segundo y tercer trimestres de gestación, en los que los expertos consideran que existe menos riesgo.



En abril, las autoridades sanitarias de EEUU confirmaron la relación entre el zika, la microcefalia y otros defectos cerebrales congénitos, pero todavía se desconoce la magnitud del riesgo.



Este estudio publicado el miércoles en "The New England Journal of Medicine" es uno de los primeros en cuantificar el riesgo que sufren las mujeres embarazadas contagiadas con el virus del Zika, transmitido por la picadura de mosquitos infectados del género aedes aegypti, los mismos que contagian el chikunguña y el dengue.



El virus del Zika, que fue descubierto en 1947 en el bosque Zika de Uganda, también ha sido relacionado con el síndrome Guillain-Barré, un trastorno neurológico cuyos efectos pueden variar desde una sensación de debilidad en las piernas hasta parálisis o incluso la muerte.



El virus del Zika afecta actualmente a 60 países, la mayor parte en el continente americano, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la epidemia como una emergencia sanitaria mundial.