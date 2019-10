El 'gringo' rinde cuentas de sus gastos al Senado

607.111 bolivianos ahorró el titular de la Cámara de Senadores, José "gringo" Alberto Gonzales, según datos de la audiencia final de rendición pública de cuentas 2015-2016. Se prescindió de vehículos, viáticos, uso de teléfono y cuerpo de seguridad.



"Nosotros teníamos un presupuesto de 183.000 bolivianos, para servicios de seguridad, yo tenía un cuerpo de edecanes a mi disposición y tenía que pagarles ese monto, pero como yo tengo una protección extraterrenal prescindí de ellos, logrando ahorrar ese dinero", contó el legislador.



Conoce más: Dura polémica entre ‘Gringo’ y Sánchez Berzain



El dinero acumulado por el presidente estará destinado al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), junto con lo acumulado por la Cámara de Diputados, que según informó su presidenta, Gabriela Montañño, asciende a 8.387.613 bolivianos y el ahorro general de todo el Senado que llega a 4.089.107 bolivianos.



Para el servicio de seguridad se tenía un presupuesto de 311.496 bolivianos, dinero que también fue ahorrado. "Tenía ese monto para policías que tenían que cuidarme, yo no sé de qué; si entre mi suegra, mi esposa, mi hija, mi nieto y teniendo hasta el FBI persiguiéndome no necesitaba gastar esa plata”, sostuvo.



Lee también: "Gringo" usa pollera como "desagravio" a las mujeres



Gonzales también recortó el monto asignado a dos vagonetas que estaban a su disposición, cuyo combustible asignado estaba valuado en 50.000 bolivianos. "En el caso del teléfono sigo usando mi teléfono, muchos se ríen y se burlan, me dicen que estoy totalmente perdido y desactualizado, pero yo me siento feliz y muy mal no me va", comentó



Además se devolvieron cerca de 9.000 bolivianos de 28.000 asignados a viáticos. "Por ultimo una mala costumbre que asumí cuando trabaja en el servicio exterior es la de devolver mis viáticos", contó, ante la atenta mirada de los presentes.