Valverde espera juicio en el Tribunal de Imprenta

Tras la aparición de Gabriela Zapata, anoche en una entrevista en el programa "Que no me pierda" de la Red Uno, donde dijo que se amparará en las leyes y llegará hasta las últimas consecuencias. El periodista Carlos Valverde respondió a estas declaraciones y dijo que espera el juicio, si corresponde, en un Tribunal de Imprenta.



"Yo no soy político, yo hago periodismo y lo que dije, lo confirme...Habría que ver dónde inician el juicio, espero que sea en un Tribunal de Imprenta, si es que corresponde hacer un juicio", expresó Valderde esta mañana en entrevista con Unitel.



El periodista dijo que sostiene sus aseveraciones y que la respuesta del Gobierno se tradujo en dimes y diretes, y que es parte de una guerra sucia. "Creo que si bien se ha confirmado lo que yo dije en cuanto a la relación del presidente y su pareja Zapata, y su presencia en la empresa china, creo todo lo demás se ha embarullado demasiado", indicó.



Un aspecto que llamó la atención, tras la entrevista que Zapata ofreció anoche en la Red Uno, fue que estaba acompañada de el cantante Alejandro Delius.