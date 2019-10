Perdonazo busca recaudar Bs 1.800 millones

A partir de hoy y por 60 días, los dueños de inmuebles con declaraciones catastrales desactualizadas que acudan voluntariamente hasta las oficinas de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) de la Alcaldía, para poner al día la información, podrán beneficiarse con descuentos en las multas e intereses por la deuda acumulada, cuya condonación puede llegar hasta un 80%.



La medida se enmarca en la Ley de Actualización de Datos Técnicos Catastrales y en el Programa Voluntario y Excepcional de Regularización de Deudas Tributarias, que pretende recuperar los Bs 1.800 millones de las moras por construcciones no declaradas, desde la gestión 2008 hasta la fecha.



Según Joaquín Crapuzzi, secretario municipal de Recaudaciones, esta norma surgió luego de hacer un diagnóstico por distritos municipales, donde se constató que la mora era elevada, incluso en el centro de la ciudad, que tiene una deuda de Bs 280 millones, desde la gestión 2008. En este y en otros sitios de Santa Cruz de la Sierra, la gente mantiene su declaración jurada señalando que no tiene pavimento ni servicios básicos, cuando ahora la realidad es otra.



El 80% no está actualizado

De acuerdo con datos del SER, un 80% de los inmuebles, de los 400.000 que hay en toda la ciudad tiene fallas voluntarias o involuntarias en su declaración, por lo que ahora los dueños que hayan tenido ampliaciones o que cuenten con construcciones nuevas, podrán beneficiarse con la condonación de multas e intereses por un periodo hasta de siete años. Los descuentos varían según la zona, tipo de construcción, área construida, entre otros aspectos.



Incluso, quienes no tengan recursos para honrar sus deudas, pueden acogerse a un plan de pagos, siempre y cuando hayan acudido a realizar el trámite dentro de los 60 días, informó Crapuzzi.

La autoridad municipal manifestó que uno de los objetivos es hacer ‘justicia’ con los contribuyentes que se preocupan por actualizar sus declaraciones y que pagan más que los que no lo hacen.



Como ejemplo citó un caso en el distrito 9, donde la diferencia en los pagos que hacen dos vecinos de una misma calle no pavimentada es abismal porque el primero tiene una declaración actualizada y el segundo, no. En el primer caso, cancela Bs 522 por 140 metros cuadrados declarados y su vecino paga solo Bs 71 por 50 metros declarados, aunque su construcción es mayor que el primero.

Con respecto a la rebaja que tendrá el vecino que se acoja al descuento, la autoridad municipal insistió en que esto varía dependiendo del caso.



Luego habrá sanciones

¿Qué procede en caso de que un contribuyente no se acoja al programa de actualización de forma voluntaria? El responsable del SER sostiene que este incumplimiento deriva, primero, en el cobro de una doble multa, luego, en el congelamiento de cuentas en entidades bancarias y, finalmente, en el inicio de un proceso coactivo para la anotación preventiva de bienes y el posterior remate. Todo esto se aplicará una vez fenezca el plazo de los 60 días, repitió.



Regularizar edificaciones

Según la Alcaldía, la Ley de Actualización de Datos Técnicos Catastrales no solo permitirá que los vecinos tengan al día sus declaraciones juradas de sus bienes inmuebles, sino que aquellos que hayan construido sus edificaciones fuera de norma, las podrán legalizar. Para ello, el Concejo aprobó la Ley N.º 203/2015, de forma transitoria, que de manera excepcional permite este trámite mediante la Secretaría Municipal de Gestión Urbana (Semgur).



El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Ribera, calificó la medida como positiva porque, al actualizar sus datos, el vecino obtiene un certificado catastral, que es un requisito para legalizar un inmueble en caso de que aún no esté regularizado. Asimismo, dijo que esto permitirá a los vecinos exigir más obras, ya que aumentará la recaudación.



No obstante, para el ex concejal opositor Leonardo Roca, la medida en el fondo busca justificar el pago que hizo la Alcaldía a SIO por un censo catastral de inmuebles y de actividades económicas que tenía como fin actualizar el catastro de la ciudad, pero que no se realizó