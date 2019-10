Ministra niega intento de control a redes sociales

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, negó enfáticamente que el Gobierno pretenda controlar el uso de las redes sociales en el país y afirmó que lo único que hizo con sus declaraciones, en las que habla de revisar su manejo, es llamar a reflexionar a la población.



"Estoy diciendo que todas y todos tenemos la obligación de reflexionar, de debatir cómo está el manejo, no solo de las redes sociales si no de la comunicación en su conjunto (...) En ningún momento vamos a intentar controlar", resaltó la autoridad.



Paco explicó que se tendrá que hacer un análisis de la base normativa vigente en el país, teniendo como norte la Constitución Política del Estado (CPE) y analizando todos los aspectos de la comunicación. Instó a garantizar la aplicación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.



"No apresuremos criterios, tengamos un poco de paciencia porque se tendrá que hacer un análisis normativo (...) Deberíamos aplicarnos a nosotros mismos, evitar la discriminación y el racismo y lamentablemente ahí no estamos teniendo buena orientación. Hay que trabajar en esta dimensión", agregó la titular.



La ministra manifestó que no se pretende generar preocupación ni animadversión respecto a los usuarios de redes sociales en el país y adelantó que se busca una "comunicación real y efectiva para construir o consolidar el proceso del Estado Plurinacional".



Ciberdelitos tipificados



Mientras, la presidenta de la Comisión de Constitución en Diputados, Betty Yañiquez, anticipó que se considerará tipificar el uso de redes sociales dentro de una norma, posiblemente la de acceso a la información.



"Estos son los ciberdelitos y podemos establecer que en esto estamos atrasados. Vamos a considerar y donde corresponda vamos a trabajar, pero consensuando con la población", se limitó a señalar la legisladora.

El vicepresidente Álvaro García Linera reveló que existe al interior del Ministerio de Comunicación una unidad encargada de monitorear las cuentas en redes sociales. Tiempo antes dijo que anotaba los nombres de quienes insultan al presidente Evo Morales.



"Comunicación imprime lo que está circulando en Twitter, lo que está circulando en cada una de las agencias de trabajo de ustedes, en los periódicos, canales de televisión. Son monitoreos", aseveró hace un par de semanas el vicepresidente.