El único museo del 'Che' en Buenos Aires

Una estatua a tamaño real de Ernesto "Che" Guevara con su boina en la cabeza y un habano en los labios pisa una bandera estadounidense a la entrada de un curioso bazar en Buenos Aires que entre cientos de cachivaches mantiene en un rincón lo que queda del único museo dedicado al guerrillero en la ciudad.



Eladio González, más conocido como "Toto", es un argentino de 73

años declarado enamorado del pueblo cubano y dueño de un pintoresco

local en el barrio porteño de clase media de Caballito donde se

venden y compran todo tipo de artefactos usados que llenan las

paredes, ocupan el suelo y cuelgan hasta del techo, sin apenas dejar

espacio para moverse.



Allí, González rinde su particular homenaje al icono revolucionario rosarino (1928-1967) en una vitrina en la que muestra secretos e imágenes de su vida privada, así como una réplica de la motocicleta de Alberto Granado sobre la que ambos amigos recorrieron Latinoamérica, carteles, medallas, chapas y varias curiosidades.



Hay también un diminuto frasco con tierra de La Higuera, la

localidad boliviana donde el "Che" fue fusilado, y otro con arena de

la Bahía de Cochinos, donde en 1961 tuvo lugar la fallida invasión

estadounidense de la isla en la que dos años antes Fidel Castro

había tomado el poder.



Todo ello está rodeado de numerosos recuerdos del primer museo

suramericano del "Che", que montó él mismo junto a su inseparable

mujer, Irene Perpiñal, en 1996, a pocas calles del bazar.



Aquel lugar funcionó como punto de encuentro de "gente común" de

todas las ideologías que quería ayudar a Cuba hasta 2002, año en el

que se vieron obligados a cerrarlo por la convulsa situación

política y social que atravesaba Argentina.



González cree que en muchas ocasiones la historia del "Che" ha

sido manipulada y considera que cuando se lo tilda de criminal o

asesino, el objetivo es "no dejar progresar los sentimientos de

millones de Guevaras que existen en el mundo" y lograr que la

juventud no aprenda de alguien que es "peligrosísimo" porque "enseña

el amor".



Para él, "el revolucionario" es aquel que no puede evitar

"indignarse con el golpe que le den en la mejilla a cualquier ser

humano, en cualquier lugar del mundo". "Ese era Guevara", sentencia.