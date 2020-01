...CARA A CARA

_ Una investigación del suplemento dominical Séptimo Día ha confirmado ayer la impresionante expansión de las urbanizaciones que se ofrecen como parte del Urubó. Son más de 20.000 hectáreas habitadas solo por cerca de 8.000 personas, según los cálculos, en tanto que ya alcanzan incluso la jurisdicción del municipio de Portachuelo. Hay bellas construcciones al otro lado del Piraí, sin duda. El aire que se respira allí es también distinto. Muy agradable, gracias sobre todo a lo que queda todavía de verde. Barrios nuevos, para una nueva Santa Cruz. Una zona maravillosa, de ensueño. Sin embargo, no todo es color de rosa cruzando el puente, ya que una parte de las urbanizaciones en desarrollo no tiene aún todos los permisos, especialmente los ambientales, pero están en oferta aprovechándose de los incautos y de los flojos controles. La voracidad de algunos vendedores e inversionistas puede llegara a perjudicar a los constructores responsables que soñaron con edificar barrios amigables con la naturaleza. En nombre del desarrollo o del progreso, el cemento no debe arrasar con todo lo que encuentra en su camino.

_ Fomentar el emprendimiento, sobre todo en los jóvenes, debería ser política de Estado. Uno de los pilares del nuevo plan de empleo es el fondo semilla, que pretende alentar la creación de empresas. Suena interesante que el Gobierno disponga de cerca de 10 millones de dólares para que los jóvenes generen su propia compañía, en lugar de solo buscar su primer empleo. Si la idea no se desvía de su propósito inicial pueden a comenzar a sentirse pronto algunos buenos resultados.

_ Una empresa china grabará un plus a los salarios de sus empleados que bajen de peso. Buena manera de fomentar la vida saludable.