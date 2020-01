Baji canta como un ángel y canta para que la historia de los pacahuara no se vaya de este mundo. En su canto, que fue grabado en 2014 por una cámara de video, contaba el éxodo de su pueblo, que salió de una selva de Pando para escapar de sus asesinos de piel blanca y empezar una nueva vida que no logró salvarlos del exterminio, aquí, en una comunidad beniana que se llama Alto Ivon y donde ella murió a pocas horas de que 2016 agonizara.

Aún no sé por dónde empezar el reportaje que debo escribir sobre la extinción inminente de los pacahuara, pero sé que el canto de Baji se escuchará durante todo el texto. Aún no he terminado de abrir la maleta donde guardo las libretas de apuntes, pero la voz de esta mujer delgada sigue sonando en mi interior, como la banda sonora de un cuento que tiene hadas y demonios, árboles gigantes y arroyos cristalinos de los primeros tiempos, cuando en la selva solo existía el peligro de los rayos o del zarpazo de un felino agazapado en el vientre de la noche.

Baji no está aquí para repetir su canto, pero ha quedado el sonido de su voz, que también se oye entre los árboles del bosquecito que se mecen con el viento y que a través de una senda cortada a machete desembocan en su tumba de tierra amarilla. Tardaron tres días en enterrarla, cuenta su hijo Rabe, que llora en silencio mientras con sus manos arranca la maleza que ya creció con las primeras lluvias del año. Tardaron 3 días porque no había un ataúd en Ivon y tampoco dinero para comprarlo. Una persona solidaria lo envió desde Riberalta y entonces pudieron despedirla el 3 de enero y dejar tres velas encendidas, en una tumba huérfana, sin cruz y sin ninguna inscripción que diga que aquí está enterrada Baji.

Baji canta como una matriarca y su canto llena todo el corredor de la casa de Rabe, donde el profesor Milton lo resucita a través de un proyector de cine que funciona con un generador pequeño que se está comiendo los últimos 10 litros de gasolina que hay en Ivon. Baji empieza a cantar y los pocos habitantes salen de sus chozas y empiezan a ‘mirar’ con sus oídos, en una noche espesa y corta