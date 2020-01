Renuncia el candidato a vicerrector de Cadima

Francisco Vera renunció a la candidatura al Vicerrectorado por el frente Cambio Real, y deja solo a Miguel Cadima en la carrera por el Rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).



Así lo confirmó anoche el presidente de la Corte Electoral Permanente (CEP), al indicar que la renuncia de Vera fue aceptada por ese órgano, toda vez que no se puede obligar a ningún candidato a ir a una elección en contra de su voluntad. No obstante, Guzmán aclaró que esta renuncia no inhabilita a Cadima de su postulación al Rectorado, pero agregó que tampoco puede presentar otro acompañante de fórmula porque ya venció el plazo para reemplazar candidaturas.



El presidente del órgano electoral manifestó que se están haciendo las gestiones necesarias para que la fotografía y el nombre de Vera no aparezcan en la papeleta del balotaje, que ya fue fijado para el martes 20 del presente mes.



En caso de que Cadima resulte ganador del batolaje, será la sala plena de la CEP la que defina cómo se elegirá al vicerrector de la universidad.



Mire en la parte de arriba de esta nota la reacción de Cadima tras conocer la renuncia de su acompañante de fórmula.



Voto ponderado

Por la mañana, el órgano electoral había confirmado la segunda vuelta para el Rectorado entre Saúl Rosas, de Unidos U, y Miguel Cadima, de Cambio Real, por haber salido victoriosos en los estamentos docente y estudiantil, respectivamente.



Estas elecciones se realizarán con las mismas reglas de la primera ronda, pero con la novedad de que se aplicará el voto ponderado, lo que significa que el voto de un docente puede llegar a valer al de al menos 40 estudiantes.



Guzmán indicó que ese órgano está preparado para encarar el nuevo proceso, en el que cualquiera de los candidatos puede ganar con un solo voto, luego de haberse aplicado la ponderación, cómputo que se hace sobre la base de los votos válidos. Guzmán no explicó cómo se realiza esta ponderación, pero dos funcionarios del área de sistema de la CEP explicaron que para ello se divide la cantidad de votos válidos de estudiantes con el número de votos válidos de docentes. El resultado es lo que vale el voto docente.



Por ejemplo, si para el balotaje se repitiera la votación de la primera vuelta (votos válidos), es decir, si votaran 56.353 estudiantes y 1.365 docentes, entonces el voto de un docente sería igual al de 41 estudiantes.



Waldo descarta alianzas

Por su parte, Waldo López, de Primero la Gabriel, que sacó el segundo lugar en docentes y tercero, en estudiantes, descartó alianzas con los frentes en carrera. Pidió no caer en la guerra sucia