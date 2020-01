Defensa de Achacollo dice que hay otros responsables

Ángel Mercado, abogado de Nemesia Achacollo lamentó que se haya lanzado toda la carga del caso Fondo Indígena (exFondioc) sobre su defendida, cuando había un Directorio, compuesto por organizaciones sociales y Ministerios, que tienen “responsabilidad compartida” en este proceso.



“Su pecado (de Achacollo) es ser miembro del Directorio, como miembros del Directorio hay pues 12 responsables e incluso cuatro ministros o cinco, si mal no recuerdo, y todo el mundo tiene responsabilidad compartida”, dijo.



El Directorio del exFondo Indígena, según su Reglamento, estaba compuesto por representantes de los ministerios de Desarrollo Rural, Planificación, Desarrollo Productivo, Economía y Presidencia, además de 12 miembros de las organizaciones sociales como la Confederación Única de Campesinos, las “Bartolinas”, Conamaq, Cidob, entre otros.



Según la Fiscalía, Achacollo está detenida preventivamente en el penal de Miraflores por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su calidad de Presidenta del Directorio no controló la ejecución de proyectos, cuando tenía conocimiento de irregularidades.



De acuerdo con el Reglamento del exFondioc, el Directorio en su conjunto tenía la responsabilidad de aprobar los estados financieros de esta entidad.



Por ahora, los exdirigentes miembros del Directorio Damián Condori, Melva Hurtado y Félix Becerra están detenidos preventivamente por este caso, pero otros que compartieron ese cargo, como Juanita Ancieta y Ever Choquehuanca, están libres.



Amenaza con renunciar



El abogado Mercado advirtió con renunciar a defender a Achacollo si la Fiscalía demuestra que la exministra ordenó desembolsos del Fondo Indígena, porque se trataría de un daño millonario al Estado.



Achacollo en su calidad de Ministra autorizó los desembolsos para los proyectos. Incluso, según documentos a los que tuvo acceso ERBOL, la exministra aprobó pagos que beneficiaron a responsables de al menos dos proyectos “fantasma”.



El 2 de septiembre de 2013, Achacollo firmó la Resolución Ministerial 859, mediante la cual autorizó la transferencia de dinero correspondiente a 40 proyectos, entre los cuales estaban dos obras que no se cumplieron, pero sus impulsores recibieron 1.879.516 bolivianos del Fondioc.