Director de la ESM pide $us 1 millón para Mutún

El directivo ante la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, pidió a las autoridades nacionales $us 1 millón de las boletas de garantía cobradas a la empresa Jindal Steel Bolivia para garantizar el funcionamiento de la firma estatal. Sostuvo que de no hacer viable el proyecto siderúrgico no avanzará.



"No se les está pidiendo ningún recurso adicional (al gobierno), hay 36 millones de dólares de las boletas de garantía que fueron ejecutadas y el gobierno puede disponer un millón de dólares para solucionar el problema de la Empresa Siderúrgica del Mutún de todo el año, que servirá para canalizar una inversión de $us 450 millones que es el contrato (para la construcción de la siderurgia) en el cual estuvo presente el Presidente (Evo Morales)", señaló el funcionario.



El 30 de marzo del presente año, la firma estatal y la china Sinosteel Equipment suscribieron el contrato para la construcción de un proyecto siderúrgico en Puerto Suárez, Santa Cruz y se prevé que a partir de 2019 se empezará a producir la primera tonelada de acero laminado.



Los directivos demandan recursos para pagar los seis meses de sueldo adeudados a los trabajadores y poner en marcha la empresa fiscalizadora.



Parada lamentó que haya más disposición del Gobierno en erogar $us 25 millones para realizar un nuevo referéndum para habilitar a Evo Morales como candidato a Presidente, que a disponer $us 1 millón para hacer viable una inversión de $us 450 millones que costará el proyecto.