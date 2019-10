Bolivia cierra las puertas al refugio del prófugo peruano

En una aparición pública en el programa El Pueblo es Noticia, por los medios estatales y en una rueda de prensa posterior, el presidente Evo Morales llegó a descartar que Bolivia vaya a otorgar refugio al empresario peruano Martín Belaunde Lossio, porque este entró ilegalmente al país y debido a que es procesado por corrupción. Pero dejó la última palabra al Consejo Nacional del Refugiado, que se reúne hoy.



“Está totalmente confirmado que entró ilegalmente”, sentenció Morales. Explicó que el empresario entraba y salía del país recurrentemente. “La última salida fue el 27 de enero de 2014 y no está registrado un ingreso posterior. Así que si está en Bolivia es grave su situación”, apuntó.



El viernes, el canciller David Choquehuanca confirmó que el ciudadano peruano se encuentra en el país con el estatus de solicitante de refugio y anunció que el Conare tiene 120 días para definir su situación, luego de escuchar los argumentos de Belaunde como los del Gobierno peruano.

El diario El Comercio de Lima reportó que Belaunde fue quien informó al presidente de Conare, César Siles, que su ingreso al país fue el 1 de diciembre de manera no oficial por la población de Desaguadero.



Morales sostuvo, al respecto, que “si se demuestra que este último ingreso es ilegal, si está en Bolivia en este momento, eso obedece a (o amerita) una (orden de) captura. ¡Cómo es posible que (Belaunde) no va respetar las instancias correspondientes para entrar a Bolivia!”. Deslizó que en ese caso “hay que poner (lo) en la frontera porque eso (se) hacía antes” en estos casos de prófugos.



Aunque no hay confirmación oficial de la Cancillería boliviana, se informó que en el transcurso de hoy el empresario se presentaria ante el Conare para exponer sus argumentos.



El presidente Morales precisó que este lunes habrá una “pequeña reunión” para definir la situación, aunque no precisó si era con el Conare. Acotó que otro impedimento es que “está procesado por corrupción. Con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hemos acordado no proteger a personas procesadas por ese tema, hay un acuerdo firmado en ese ámbito. A procesados por corrupción, no se le puede dar asilo ni refugio”, manifestó.



Un medio peruano le preguntó si se refería específicamente a Belaunde, Morales respondió que “eso se va a investigar, hay la documentación. No puedo juzgar anticipadamente y no es mi obligación hacerlo. (El) Conare definirá”