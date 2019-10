"Él" y "ella": nueva palabra entra al diccionario de Suecia

El considerado país pionero en la igualdad de género, Suecia, decidió incorporar a su diccionario oficial, un pronombre personal neutro, es decir, uno que haga referencia tanto a varones como a mujeres y que no especifica a ningún género.



Esto quiere decir que además de los pronombres han que significa él y hon que significa ella, los suecos también podrán usar hen, que no tiene género.



La palabra fue introducida por el movimiento feminista hace algunas décadas y sirve para referirse a una persona sin necesidad de especificar su sexo.



El nuevo pronombre también puede utilizarse para referirse a personas transexuales o para aquellas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.



Este pronombre es una de las principales novedades que traerá la nueva edición del SAOL, el diccionario de referencia de la lengua sueca que se publicará el próximo 15 de abril.



El diccionario es revisado por un equipo especializado de la Academia Sueca, el mismo organismo que cada año se encarga de entregar el premio Nobel de Literatura.