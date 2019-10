Gobierno asume el 'No' y reivindica el centralismo

El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que el Gobierno asume que la población optó por el "No" en el referéndum autonómico realizado en cinco departamentos del país como una muestra de apoyo a un Estado fuerte y centralizado.



"La población en estos cinco departamentos prefiere, se inclina y reivindica la presencia de un Estado fuerte y centralizado. El mensaje que ha dado la población es contundente, hay apego y conformismo hacia un Estado fuerte y centralizado", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Explicó que "está claro que el No a la aprobación a los estatutos autonómicos ha ganado en los cinco departamentos, habrá que esperar el cómputo final que puede tardar unos días, pero es una tendencia que no creemos que cambie".



Ayer La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca; dos pueblos indígenas, Totora Marka y Charagua; y tres municipios, Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cotapata (Cochabamba) fueron a las urnas para validar sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas.



La segunda autoridad manifestó que la votación deja muchas lecciones, sobre las velocidades y densidades que debe tener la aplicación de la autonomía. Anticipó que hasta 2019 podrían darse nuevas consultas ciudadanas sobre los estatutos y cartas orgánicas modificadas.



"Ayer no hubo una votación por un candidato, no hubo una votación por un partido (...) Ni el presidente Evo, ni el vicepresidente Álvaro han estado en campaña, no hemos convocado a que voten por el no, a que voten por el sí. Hemos convocado a que vayan a votar. La estructura nacional del MAS se ha mantenido al margen", comentó.



Agregó que "el mensaje para nosotros es muy fuerte, la gente prefiere y opta por un Gobierno fuerte, prefiere y opta por un Estado fuerte, prefiere y opta por un Estado fuerte en pos de las prerrogativas de la población. Tanto el oficialismo, como la oposición tienen que saber entender ese mensaje".



Valoró además la victoria del sí en Charagua (Santa Cruz) y la victoria del No en Totora Marka (Oruro). Las maneras diferenciadas en la que los pueblos indígenas asumen la presencia del Estado respecto a los pueblos indígenas minoritarios, que están sobre todo en tierras bajas"



Sostuvo que "quienes han querido asociar el referéndum con la repostulación fueron los opositores y les ha salido pele. Son dos temas que tienen diferente tratamiento jurídico y eso mismo han querido hacer con las elecciones judiciales".



"Esta manera amañada tonta y sin sustento lógico que quieren hacer los voceros de la derecha y no vale la pena comentar tontearías. Que ha habido poca información, sí, pero yo me atrevo a decir que siempre va a ser escasa la información", concluyó.