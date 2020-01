Ex ministra Achacollo ve que quienes se llevaron el dinero están libres

"Yo no me he llevado un peso, pero la gente que se le ha llevado la plata está libre, y a mí me tienen dentro (de la cárcel)", señaló Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, tras salir de juzgados en La Paz, según 'Oxígeno'.

Esta jornada tuvo lugar un audiencia para definir su pedido de cesación de detención, mismo que fue rechazado, por lo que deberá permanecer detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores, en La Paz.

La mujer sostuvo que "la gente que tiene la plata en sus cuentas no está dentro. Son prófugos que se han declarado perseguidos políticos", en referencia a los dirigentes que recibieron recursos del Fondo Indígena para proyectos.

La mujer permanece detenida por casi seis meses en una cárcel de la sede de Gobierno.

En una entrevista con EL DEBER, a principios de mes, Achacollo aseveró que: "No hay maldad que dure 100 años". En ese entonces, lamentó que ni Evo Morales u otros de sus compañeros del MAS vayan siquiera a visitarla.

La exautoridad permanece detenida desde agosto, hace cerca a seis meses. Es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al descubrirse un manejo irregular de recursos del exFondioc y la existencia de "obras fantasma":