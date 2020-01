No hay tantos precandidatos como en 2011, pese al alargue

La ampliación de dos semanas del plazo de inscripción dispuesta por el MAS para que se registren más precandidatos a las cuatro instancias del Órgano Judicial alcanzó a reclutar a 492 postulantes, 91 menos que los 583 registrados el 2011. Pero además, anoche las puertas de las comisiones legislativas estuvieron abiertas hasta las 20:00, pese a que la hora oficial de cierre estaba marcada para las 19:00. En esa hora extra, siete personas más lograron presentarse para inscribirse.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS), dispuso que las puertas no fueran cerradas y esa fue la instrucción textual que personalmente dio a dos guardias que custodian el lugar. Gonzales llegó acompañado por su colega de Diputados, Gabriela Montaño, a las 19:03, y cuando los medios que estaban en el lugar le consultaron hasta qué hora estarían abiertas las puertas el senador dijo: “Hasta que llegue la gente”.

45 minutos después, Gonzáles reaccionó iracundo contra los periodistas y aseguró que él pidió que se cerrarán las puertas a las 19:15. Posteriormente, la senadora Adriana Salvatierra (MAS), que preside la comisión de Constitución, admitió en público que las puertas fueron cerradas a las 20:00.

“Existió un margen de tolerancia, evidentemente, había postulantes que estaban haciendo fila. Ustedes fueron testigos de que había afluencia de postulantes. Posterior a ese horario de tolerancia que se otorgó se cerraron las puertas, a partir de eso ninguna otra persona se registró”, admitió Salvatierra.

Sin embargo, al cierre de registros en la oficina de esta comisión legislativa se pudo ver que no hubo una fila tan grande como en otras oportunidades.

En 2016, para el registro de postulantes a defensor del pueblo la fila de candidatos era numerosa y evidente; anoche, nunca hubo más de una decena de candidatos haciendo fila en las comisiones; de hecho, entre las 19:00 y las 20:00 siete candidatos llegaron hasta estas oficinas a presentar sus documentos.

El último candidato que se registró fue Wilfredo Aruchari, quien se inscribió al Tribunal Constitucional y admitió que es funcionario de Gobierno. Mientras se registraba, dijo que fue en la tarde y que le faltaban documentos. Contó que completar esos requisitos le demoró hasta las 19:45. “Pensé que no llegaba”, manifestó.

Ilegales y funcionarios

El jefe de bancada de UD en el Senado, Edwin Rodríguez, manifestó que esta es la segunda ilegalidad que comete el oficialismo, porque modificó el reglamento para ampliar a dos semanas y que en el último día, arbitrariamente, decidió aumentar una hora más el registro.

Añadió que estas acciones demuestran que el MAS realmente está nervioso porque no tiene los candidatos que requiere y que por esa razón esperaron hasta las 20:00.



Luego dijo que ellos ya verificaron con los portales digitales del propio Gobierno que un 73% de los precandidatos que estaban registrados hasta el jueves, son funcionarios públicos que se desempeñan en distintas entidades y que fueron instruidos para presentar sus papeles.

Los famosos

A las 17:00 se presentó quien fuera fiscal del caso terrorismo Sergio Céspedes, como candidato al Tribunal Supremo de Justicia de La Paz. También figuran los exsenadores Carlos Bohrt y Mirtha Da Costa.



Unos minutos después llegó el exdiputado del MAS y ex subprocurador del Gobierno Lucio Marca Mamani, que es candidato al Tribunal Constitucional y curiosamente se autoidentificó como indígena originario en esta oportunidad.



Casi al filo se presentó también Pedro Gareca Perales, ex fiscal general del Estado designado por Evo Morales y que aprobó los juicios contra los expresidentes; es candidato al TCP por Chuquisaca.

Un postulante que adquirió notoriedad es el juez Iván Perales Fonseca, quien se hizo conocer en las últimas semanas por haber sentenciado a la expareja del presidente Gabriela Zapata; Perales pretende ser magistrado del TSJ por La Paz. Se hizo presente la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia y se postula al Consejo de la Magistratura, es la segunda exvocal. El ex viceministro de Seguridad Ciudadana Humberto Echalar se presentó al Consejo de la Magistratura. Pedro Sueiro, al TCP por Beni.

Finaliza reunión por presupuesto para comicios

Sin mencionar cifras, el vocal José Luis Exeni informó que las reuniones entre los equipos técnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el ministerio de Economía concluyeron y afirmó que confía en que exista un presupuesto adecuado que permita llevar el proceso electoral sin mayores contratiempos.

“Los equipos están trabajando para ver qué ítems van a quitar, es un trabajo muy minucioso y nosotros confiamos en que hoy mismo (por ayer) se tenga un presupuesto asignado y garantizado para las actividades; eso es lo que están haciendo, ver los ajustes que tendremos”, dijo en alusión a los recortes que anunció Economía.

El TSE había solicitado Bs 155,6 millones, suma que fue rechazada por el Gobierno y le asignaron Bs 106,4 millones, y para solucionar esta diferencia desde el martes las mesas técnicas de ambas entidades empezaron una dura negociación sobre los 39 ítems observados y que fueron recortados. La última oferta del TSE era de 137 millones de bolivianos para todo el proceso.

Las cifras

106,4

Millones de bolivianos fue la última oferta que hizo el Gobierno para que el TSE organice las elecciones



137

Millones de bolivianos fue el último ajuste que realizó el TSE y que entregó al Ministerio de Economía



6

Millones de votantes participaron de las elecciones subnacionales en 2015



350

Varones integran las listas de los cuatro cuerpos del Órgano Judicial



142

Mujeres se presentaron en esta oportunidad y deben participar para 50% de los cargos



APARECIERON LOS VINCULADOS Y EXAUTORIDADES

1.- Directores. Tres de los ex directores nacionales de Régimen Penitenciario ya se presentaron para distintas instancias del Órgano Judicial, esperando ser electos.



2.- Fiscales. Los representantes del Ministerio Público también se presentaron para postularse incluso por un departamento ajeno a su lugar de nacimiento.



3.- Sobres. Una parte de los candidatos hizo llegar los sobres con sus requisitos, ante la imposibilidad de presentarse de manera personal por la distancia en la que viven.



4.- Cierre. Cuando el plazo estaba a punto de expirar aparecieron todos los parlamentarios oficialistas y dos opositores en el recinto.



5.- Inicio. Hoy se realiza la apertura de sobres, con la presencia de dos académicos. Se viene la primera fase, que es la verificación de los méritos de los postulantes.