Renuncia el candidato a vicerrector de Jaldín

Juan Carlos Paz renunció a la candidatura al Vicerrectorado por la fórmula somos U, que es encabezada por Alfredo Jaldín. Así lo hizo conocer mediante una carta a la Corte Electoral Permanente de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm).



Paz está en contra de la propuesta de repetir las elecciones al Rectorado y Vicerrectorado (anuladas de forma parcial) sin que se permita que participen nuevos actores, lo que considera va en contra del pedido masivo de estudiantes y docentes.



"Sostengo mi firme convicción de que deben realizarse nuevas elecciones, permitiendo a la comunidad Universitaria proponer nuevas fórmulas, para que la participación sea más amplia y los ganadores tengan la legitimidad que nuestra Universidad y comunidad exigen", señala en la carta enviada este martes.



En conversación con EL DEBER, el ahora excandidato informó que comunicó su decisión a Alfredo Jaldín, y que este respeta sus posiciones. Además espera que esto sirva para que sea un llamado de atención a las autoridades y el resto de candidatos para una anulación total de los comicios al Rectorado y se lance una nueva convocatoria.



"Estoy esperando la reacción de la Universidad y espero que se sumen otros candidatos", afirmó.



Consultado sobre la decisión de su acompañante, Alfredo Jaldín aseguró que la respeta pero que él no renunciará. Sobre la persona que iría a reemplazarlo en la fórmula dijo que ese tema no se tratará mientras no se aclare el panorama sobre cómo y cuando se realizarán las elecciones.