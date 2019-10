Voraz incendio consumió parte de un mercado en Tarija

Alrededor de 400 puestos de venta de ropa, calzados, peluches y juguetes, además de alimentos comestibles, se quemaron en el mercado del Centro Regional de Cooperativas Agropecuarias del Valle Central de Tarija (Cercat), según constató EL DEBER.



El incendio se produjo al promediar la una de la madrugada de ayer y se prolongó hasta las 7 de la mañana, cuando efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía Nacional lograron sofocarlo.



Posible cortocircuito

Según datos preliminares, se desconocen las causas y no se descarta que haya sido un cortocircuito provocado en uno de los puestos de venta.



El comandante de la Unidad de Bomberos, Roberto Siles, dijo que se investiga el origen del incendio que arrasó a su paso con los puestos de venta que están dentro de una galería del mercado del Cercat.

“Tuvimos dificultades para sofocar las llamas por la falta de hidrantes, pero se hizo todo para evitar que se propaguen a otros sectores del mercado”, afirmó Siles.



El alcalde de Tarija, Óscar Montes, que visitó el lugar, lamentó el incendio en el mercado administrado por Cercat, al decir que existen cuantiosas pérdidas económicas por la magnitud del desastre.

"Son muchos, muchos recursos económicos que se han perdido. Por suerte no hubo ninguna desgracia humana. Si hubiese ocurrido en el día seguramente mucha gente hubiese expuesto sus vidas para recuperar sus cosas, el hecho de que ocurrió en la noche evitó pérdidas humanas", indicó el alcalde.



Los ejecutivos de la Central Regional de Cooperativas Agropecuarias ordenaron el cierre del centro de abasto para cuantificar las pérdidas provocadas por el siniestro y solamente se abrió el mercado colindante que está bajo la administración de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija.



Evo instruye atención

El presidente Evo Morales instruyó al Ministerio de Defensa la atención inmediata a los damnificados que fueron afectados por el siniestro.

"Lamentamos muchísimo el incendio en el Mercado Campesino, me ha sorprendido. Más tarde vamos a visitar a las familias, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo hacia las familias, lamentamos mucho, que se presente esta clase de problemas", manifestó el primer mandatario, citado en un boletín del Ministerio de Comunicación.

Morales adelantó que en las próximas horas representantes del Gobierno se reunirán con los afectados del incendio