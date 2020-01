¿Qué son las Reservas Internacionales?

El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de un comunicado da cuenta que en los últimos 25 meses, las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia registraron una caída de $us 5.130 millones, es decir, un 33%.

El documento añade que de $us 15.123 millones que se anotaban a fines de diciembre de 2014, llegaron a $us 9.993 millones en los primeros 20 días de enero de 2017. Esta caída ha significado una pérdida de $us 205 millones mensuales, según los cálculos de los datos oficiales.

