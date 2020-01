Suspenden a galán de telenovelas brasileñas por acoso sexual

El actor José Mayer, uno de los más conocidos galanes de las telenovelas brasileñas, fue suspendido por tiempo indefinido por la red Globo TV por acosar a la diseñadora de vestuario Susllem Tonani.

"Aclarado el caso, (Globo) tomó la decisión de suspender al actor José Mayer", informó la cadena este martes en un comunicado, repudiando el comportamiento del actor y solidarizándose con la joven.

Por otra parte, Mayer reconoció en una carta abierta que trató de manera inapropiada a Tonani. "Estuvo equivocado lo que hice, lo que dije y lo que pensé", escribió Mayer. "Soy un producto de una generación que aprendió, incorrectamente, que las actitudes sexistas y abusivas pueden camuflarse como chistes", expresó.

Tonani (28) acusó a través de un blog al intérprete de 67 años de tocarla inapropiadamente mientras estaba en el set de la telenovela de A lei do amor (La ley del amor) de Globo TV. "Puso su mano izquierda en mis genitales y me dijo: 'Miro fijo tu trasero y me imagino tus pechos", describió la joven.

Repercusiones

Personal de Globo TV compartió fotos en las redes sociales en las que lucen camisetas de apoyo a Tonani. "Métete con una y te metes con todas. #BastaDeAcoso", era el eslogan de la campaña de protesta contra el asedio sexual.

La iniciativa alcanzó dimensión nacional en Brasil y la misma frase fue publicada en Twitter hasta por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.

Meyer

El actor debutó en telenovelas en 1980, cuando interpretó a un periodista en Chema Mais, y fue el galán en otras superproducciones como La favorita, Patria mía y Fiera radical.