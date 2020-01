El hombre que contemplaba halcones

No queda un solo territorio sin mapa en toda la Tierra. No existen desiertos, islas o selvas donde el humano no haya puesto la mirada. Los satélites orbitan el planeta registrando cada día imágenes de auroras, incendios, tormentas de arena y corrientes oceánicas. Hay pocos lugares donde no llegue una conexión a internet: el fondo del mar es una de las últimas regiones por explorar en el mundo. Este es un tiempo en el que resulta cada vez más difícil perderse. Quizás en unos años ya no sea ciencia ficción hablar de una colonia en Marte, pero en cambio sí suene fantástico pensar en una época en la que los animales salvajes le disputaban a muerte el territorio a los humanos.

Alguna vez estuvimos en guerra con los animales, alguna vez les temimos y los reverenciamos y nos medimos con ellos. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora contemplamos a los tigres y a los rinocerontes en zoológicos o en reservas naturales, totalmente inofensivos para nosotros. “El hecho de que ellos puedan observarnos ha perdido toda relevancia”, dice John Berger en el ensayo ¿Por qué mirar a los animales?. Miramos para entretenernos y para expandir nuestro conocimiento, pero el animal nos devuelve la mirada y lo que ve en nosotros es un secreto peligroso al que no tenemos acceso.

Por eso es tan singular el libro El peregrino (Sigilo, 2016), del inglés J.A. Baker, publicado por primera vez en 1967. Baker fue un hombre de clase media baja que tuvo empleos modestos cortando árboles o recogiendo manzanas. Nunca frecuentó los círculos intelectuales. Sin embargo, durante diez años, en los meses de otoño a la primavera, se dedicó a observar los movimientos de los halcones peregrinos en Essex, en un momento en que se pensaba que esas aves estaban camino a la extinción por causa de los pesticidas. El peregrino es el recuento de un año en el que siguió a una pareja de halcones peregrinos, y de su propia transformación al observarlos.

“Siempre he deseado ser parte de lo abierto, estar allá, al borde de las cosas, dejar que la impureza humana se enjuague hasta el vacío y el silencio como el zorro disuelve su olor en el agua fría y ultramundana; volver a la ciudad como un extranjero”, escribió. Baker tenía el anhelo de lo salvaje en un siglo y en un país equivocados: difícilmente la Inglaterra de los años cincuenta y sesenta podía ser terra incognita. Pero su intensa atención borra todo trazo humano para concentrarse en la naturaleza, de manera que Essex se convierte de pronto en un paraje desolado de marismas y pantanos de extraordinaria belleza: “Cerca de la costa perdí el rumbo en los pantanos. La lluvia atravesaba blandamente la verde bruma acuosa de los campos. Reinaban el sonido y el olor del agua, una sensación de tierra retraída, remota, hundida en el silencio hasta el fondo”.



No hay épica en el relato de Baker, no hay voluntad de conquista sino más bien la intención de fundirse con el paisaje, de abandonarse en el acto de la contemplación. Templa el lenguaje en hallazgos como este: “Evanescentes como llamas, los peregrinos queman el aire y desaparecen sin dejar rastros en la bruma azul de las alturas. Pero en el aire inferior una estela de aves va detrás de ellos y se remonta a través de la hélice blanca de las gaviotas”. Baker observa a los halcones cazar, jugar, remontarse, perderse. En la naturaleza el misterio de la vida y la muerte ocurre de manera silenciosa, y debe estar atento al momento fugaz en que acontece. Avanza despacio, con sigilo, con determinación, con temor: “Vayan solos. Rehúyan la rareza furtiva del hombre, retráiganse de los ojos hostiles de las granjas. Aprendan a temer. No hay vínculo más grande que el del miedo compartido. El cazador debe convertirse en lo que caza”.



Si mirar significa conocer y dominar, para Baker la contemplación viaja en sentido contrario, involucra despojarse de todo lo que sabe para fundirse con la conciencia del halcón. Es por eso que, cuando encuentra en el campo una paloma torcaz medio comida, comienza a imitar involuntariamente los gestos del peregrino. Y descubre al halcón escrutándolo desde una rama, pero ahora el halcón también es él: “Vivimos, en estos días a la intemperie, la misma vida de miedo extático. Huimos de los hombres”.



Resulta curioso que alguien le haya dedicado diez años a la contemplación de halcones peregrinos. Hay una voluntad de silencio, de concentración y de búsqueda que es difícil de imaginar en una época veloz y ruidosa como esta, y un deseo de renunciar a lo humano que hace de El peregrino una lectura extraña y deslumbrante