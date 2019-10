Fabricantes ampliarán garantía de taxímetros tras protesta de choferes

Tras el pedido de los taxistas de que les devuelvan el dinero invertido en el taxímetro debido al retraso de su entrada en funcionamiento bajo una ordenanza municipal a la que le falta reglamentación, los fabricantes del dispositivo defienden su calidad y anuncian que ampliarán la garantía por otro año más.



Marco Zambrana, gerente de Gosafe, explicó que su sector también está siendo afectado por el retraso en la aplicación de la Ley del Taxímetro y aseguró que los equipos fueron homologados por la Alcaldía cruceña.



"Muy pocos taxistas fueron a reclamarnos porque los aparatos no han sido usados. La ordenanza está demorada y no hubo uso. Nuestras empresas están ofertando ampliar la garantía", dijo en una entrevista en Unitel.



Ronald Chávez, propietario de Avanza, dijo que realizaron una fuerte inversión para la fabricación de los traxímetros y ahora está paralizada la producción.



"La garantía es de un año. Una vez se reactive el tema del taxímetro, vamos a renovar la garantía", aseguró.



Cinthia Araúz, propietaria de Punto Led, dijo que los equipos cuentan con tecnología de punta que respaldan la garantía y la Alcaldía homologó los equipos.



"Tenemos un perjuicio muy serio y fuerte porque hace dos años se aprobó la ordenanza y no se ejecutó", dijo.



Vendedores del taxímetro



Avanza, Puntoled, Korea/Innova, Neve y Gosafe son las empresas autorizadas por el Gobierno municipal para la venta de los taxímetros