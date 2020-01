Vice apoya cambios para otra reelección de Evo

El vicepresidente Álvaro García Linera dio su respaldo a buscar las vías constitucionales para garantizar que Evo Morales repostule como candidato a la presidencia en 2019. A su juicio, el mandatario debe permanecer en el poder hasta 2025, el bicentenario.



Durante una entrevista con la cadena PAT, la segunda autoridad del país aseveró que "yo creo, en lo personal, que el presidente Evo tiene que continuar. Soy un convencido de que debe continuar su gestión, ver los mecanismos constitucionales y legales, porque hay una agenda y un compromiso generacional que hay que cumplir, que es la Agenda Patriótica 2025".



Conoce más: Cocaleros buscarán la vía para que Evo se repostule



García Linera explicó que "ser un líder histórico no es poca cosa" y detalló que no existe otro igual a Morales. "Evo es el líder histórico que se requiere para llegar a 2025", reiteró, a tiempo de calificar de "extraordinarios" los "cambios" que encaró la actual administración.



Dijo que él es alguien de quien se puede prescindir, pero no la máxima autoridad del país. Aseveró que hasta 2019 no se analizará el tema de manera institucional ni partidaria, al interior del MAS pero personalmente cree necesario dar continuidad a la gestión de Morales.



Lea también: Piden a Evo que se quede en el poder hasta el 2025



En días pasados los cocaleros del Chapare, en una reunión, decidieron encontrar las vías necesarias para habilitar a Evo de candidato, pese a que un referendo en febrero de este año concluyó que no se debe modificar la Constitución Política del Estado (CPE) en lo referente a la repostulación.



"Hemos decidido no tratar el tema, yo le cuento mi opinión personal. Álvaro como ciudadano piensa esto, tratar el tema en temas institucionales y analizar la posibilidad, abordarla, no la vamos a tratar hasta 2019, ahí nos sentaremos para ver si hay opción, no hay opción y qué se requiere", ratificó.