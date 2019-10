Maria Laura Salinas: “Me molestó ver a nuestra Santa Cruz sitiada”

"Son globos con agua, eso no hace daño, pero lo que ustedes están haciendo, eso sí hace daño”, expresó molesta Laura Salinas a una caravana de transportistas de minibuses que el viernes bloqueó el segundo anillo en contra de la ordenanza que prohíbe el ingreso de esos motorizados al primer anillo.

?

_¿Cómo se animó a enfrentarlos de frente y a globazos?

Por la molestia que esta gente quiera hacer lo que le da la gana en nuestra ciudad, que parece sin gobierno porque nadie hace nada. Me molestó ver a nuestra Santa Cruz sitiada, ver cómo los transportistas agredían a nuestros ancianos, a las mujeres,?por eso decidí hacerlo.



_¿Por qué cree que la ciudadanía es pasiva?

No me explico por qué, creo que todos seguimos diciendo ‘esta boca no es mía’, todos nos callamos y no gritamos para despertar a nuestras autoridades. que son las que tendrían que poner orden, por algo las hemos elegido, para que trabajen por hacer valer los derechos de todos. Me causa impotencia que nos dejemos avasallar y atropellar.



_¿Qué espera de las autoridades municipales?

Que hagan su trabajo y que hagan cumplir las normas y las leyes, que están claramente establecidas. No se les pide que que hagan un plan mágico para poder solucionar esto, cuando ya tenemos normas de ordenamiento vial, donde se estipula, por ejemplo, que este tipo de transporte interprovincial no debería ni siquiera ingresar hasta el octavo anillo