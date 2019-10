Satélite Túpac Katari recaudó Bs 230 millones

El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, informó el viernes que en el primer trimestre del año esa institución recaudó 230 millones de bolivianos por los servicios que presta el satélite de telecomunicaciones Túpac Katari.



"Hasta el momento cerrando hasta el primer trimestre estamos alrededor de 230 millones de bolivianos más o menos que hemos recaudado", explicó.



Recordó que el satélite no es un proyecto de lucro y dijo que en el lapso de los próximos años se van a superar las expectativas de esa empresa estatal, cuya ganancia permite asegurar en 15 años la cobertura de la inversión realizada que asciende a 302 millones de dólares.



"Tenemos que pensar que este no es un proyecto de lucro y que tenemos los precios bajos para facilitar que la población boliviana se beneficie del satélite, el tiempo de pago está alrededor de 14 a 15 años", complementó.



El satélite Túpac Katari fue lanzado desde la base china de Xichang el 20 de diciembre de 2013, pero en abril de 2014 entró en operación efectiva, después de situarse en la órbita planificada y cumplir una serie de pruebas.



Por otra parte, el Director de la ABE dijo que el proyecto para construir y poner en órbita el satélite de prospección y observación "Bartolina Sisa", que ya concluyó, tiene que ser financiado por el Estado.



"Es una inversión que no tiene un retorno directo, es una inversión que tiene que hacer el Estado y beneficio no viene directamente en este caso al operador del satélite que sería la ABE sino al Estado vía sus otras empresas", sostuvo.



Agregó que se prevé que en cuatro a cinco años ese nuevo satélite sea lanzado al espacio, como el Túpac Katari.

