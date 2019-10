Evo evaluará la expulsión del encargado de negocios de la Embajada de EEUU

El presidente Evo Morales declaró la noche de este lunes que está evaluando la posible expulsión de Bolivia del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, a quien acusa de estar detrás de las denuncias del caso Zapata.



"Vamos a evaluar, vamos a evaluar, pero en nuestra gestión no aceptaré ninguna conspiración que venga de afuera, somos serios, estamos documentándonos para hacer una evaluación oportunamente", respondió Morales en el programa No Mentirás, cuando la presentadora le preguntó si ha considerado la expulsión de Peter Brennan.



Desde la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, el encargado de negocios es la máxima autoridad de la Embajada de EEUU en La Paz.



Morales acusó previamente a funcionarios de la Embajada de EEUU de haberse reunido con el presentador cruceño Carlos Valverde en el hotel los Tajibos de Santa Cruz en diciembre pasado. Valverde denunció este mes un presunto caso de tráfico de influencias del Mandatario en favor de la empresa china Camc, a través de su gerente comercial, Gabriela Zapata, quien fue pareja del Mandatario.



La Embajada de EEUU, mediante un comunicado, dijo que no tiene ningún rol en el referéndum del 21 de febrero, pero aclaró lo siguiente: "Nuestro Encargado de Negocios Peter Brennan se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ministros, legisladores, figuras deportivas, artistas, periodistas y muchos otros (…) y no implica de ninguna forma una conspiración, injerencia, o actividades en contra del gobierno".



La noche de este lunes, Morales ratificó su versión en sentido de Estados Unidos está detrás de las denuncias del caso Zapata. "No vamos a permitir conspiración que venga de afuera, lamento mucho que la Embajada haga política", dijo el Mandatario.



Atribuyendo frases a la derecha y a la Embajada estadounidense, señaló: "Al Evo no se puede tumbar, pero hay que ensuciar, hay que desgastar, debilitar con esta clase de acusaciones".



No precisó cuándo tomará decisiones sobre Brennan, pero adelantó que está informado cómo opera el diplomático reuniéndose con opositores.



"No quiero comentar esos temas, pero somos gobierno, somos estado, estamos informados cómo opera, con cuántos opositores se ha reunido, cómo financian", mencionó.