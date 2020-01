Trump revive su incendiaria retórica y se estrella con todos

El presidente Donald Trump revivió ayer la incendiaria retórica de su campaña al participar, por primera vez como mandatario, en la conferencia anual de los conservadores estadounidenses, ante quienes declaró: "Finalmente, tienen un presidente, tomó un largo tiempo".



Trump fue recibido como un verdadero héroe en la cita, ya que la conferencia llevaba años sin recibir un presidente de tendencia conservadora. En un discurso de alrededor de una hora, Trump repitió sus promesas de campaña: El "Obamacare es un desastre". "Vamos a hacer a América grande otra vez". "Los medios deshonestos son enemigos del pueblo". El "desastroso acuerdo de NAFTA".



Construir el muro

"Vamos a construir el muro, no se preocupen. Estamos construyendo el muro. De hecho, empezará pronto. Antes de lo previsto. Mucho, mucho antes de lo previsto", dijo el mandatario en su particular oratoria. A lo que el público respondió: "¡U S A! ¡U S A!"

En un momento, Trump mencionó a su adversaria en la elección presidencial, la demócrata Hillary Clinton, y el auditorio estalló en gritos de "¡Enciérrenla!", una consigna que se había tornado común en sus actos de campaña. También aprovechó el momento para lanzar sus dardos a CNN calificándola de "Clinton News Network".

"No existe un himno global, ni una moneda global, ni una bandera global. No represento al mundo. Yo estoy representando a Estados Unidos", expresó el presidente, haciendo estallar una ovación.

Ataca al FBI

Trump arremetió también contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusándolo de ser incapaz de detener las filtraciones de información clasificada a la prensa, algo que, a su juicio, puede tener "un efecto devastador" para el país.

"El FBI es totalmente incapaz de detener a los 'filtradores' de seguridad nacional que se han infiltrado en nuestro gobierno desde hace mucho tiempo", denunció Trump en su cuenta personal de Twitter.

Según el presidente, el FBI ni siquiera puede encontrar a los que filtran información desde dentro de la propia agencia.

Perú no exporta delincuentes

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien se reunió con Trump ayer en la Casa Blanca, defendió ante su homólogo estadounidense que su país "no ha exportado criminales" a EEUU, y reiteró ante la prensa que él prefiere "los puentes a los muros", en referencia al proyecto de barrera física en la frontera con México.



"Hemos tocado la calidad de los migrantes peruanos que hay en EEUU, y le expliqué que muchos de ellos han venido a EEUU por los problemas que han tenido en el Perú en el pasado, como el terrorismo, y yo creo que él entendió bien qué es lo que ha pasado en el pasado", dijo Kuczynski a los periodistas después de su reunión con Trump.

El presidente peruano enfatizó ante Trump que, en general, los inmigrantes de su país en EEUU, aproximadamente un millón, "cumplen la ley"

Alertan violación a DDHH

Ante las nuevas directrices para reforzar el control migratorio y agilizar deportaciones anunciadas por Trump el martes, el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH expresó ayer su preocupación de que podrían infringir las obligaciones internacionales sobre derechos humanos de EEUU", según la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa