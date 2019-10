Desmienten denuncia de Muñoz contra Gonzales

"Un valiente senador boliviano increpó a funcionaria puerto Arica: "¡yo pago 80% tu sueldo!". Deuda boliviana:+ 1/2 millones de dólares" (sic), escribió en su cuenta en Twitter el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre un altercado que el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, tuvo con una personera de la vecina nación.



Sin embargo, la versión sobre la "agresión" del ministro de Relaciones Exteriores chileno no condice con lo que sucedió, según el Senado, debido a que fue un funcionario y se trato simplemente de un pedido de respeto.



"Le dije mire señor usted no me va a faltar el respeto, no nos va a faltar el respeto, usted no está cumpliendo el acuerdo que habíamos hecho y le recordé y, me ratifico, que la carga que circula por Arica representa cuando menos el 80% de todo lo que se mueve en Arica, Arica vive de la carga boliviana, de exportación y de importación", explicó Gonzales.



Agregó que "no es un tema mío y por supuesto nuestro respeto, nuestro afecto, nuestro cariño, por todo el pueblo de Arica, de Antofagasta, hemos estado recorriendo las calles y hemos recibido el afecto, el cariño de muchísima gente y nos vamos con ese grato recuerdo en nuestro corazón".



"Usted nos va a tratar con respeto, de acuerdo. Nosotros no los invitamos a los colegas chilenos, no tenemos nada contra ellos, pero si nos quitan espacio, compañero, que prioricen a nuestra delegación", esa fue parte de la exigencia del titular del Senado ante la decisión de los administradores chilenos de Arica, para restar espacio a bolivianos en el recorrido por el puerto.



