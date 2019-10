‘Daddy's Home’, la ‘peli’ perfecta para Navidad

La comedia "Daddy"s Home", protagonizada por los actores Will Ferrell y Mark Wahlberg, irrumpe estas navidades como la película familiar estrella con una encrucijada particular: la rivalidad entre un padre y un padrastro por ser el más querido por los hijos de la casa.



El filme, que se estrenará el próximo 25 de diciembre en Estados Unidos y se presentó este sábado en Nueva York, juega con estos dos roles poco compatibles y da un toque de humor en el que cada uno de los protagonistas luchará por ganarse la confianza, el respeto y el amor de los más pequeños.



Pese a que Wahlberg, de 44 años, participó en películas de acción como "Transformers" (2014) o "The Departed" (2006) y Ferrell, de 48, se caracteriza por su toque humorístico a lo largo de su carrera con largometrajes como "Elf" (2003) o su papel en "Saturday Night Live", ambos actores se entendieron "a la perfección".



Según dijo Ferrell durante la presentación en Nueva York, la película pretende mostrar una situación "cada vez más común en nuestra sociedad", donde la figura del padrastro o madrastra toma un papel relevante en la estructura familiar.



"Intentamos desmontar el mito de que el padrastro es el malo de la película", dijo el actor californiano, que admitió que la moraleja del filme es que los adultos "no actúen como niños y sepan afrontar este tipo de situaciones a través del diálogo y el humor".



Wahlberg, por su parte, explicó que su rol de "padre irresponsable" en esta comedia no es uno de sus papeles habituales, pero reconoció complementarse "muy bien" con Ferrell.



El elenco lo completan la actriz Linda Cardellini como la madre de los niños, que juega el rol de mujer responsable en contraste con la inmadurez de su exmarido y de su actual pareja, y el actor estadounidense Hannibal Buress, que con un papel secundario es el objeto de chistes por su color de piel.



Sin embargo, el director de la película, Sean Anders, descartó que la comedia reflejara demasiados estereotipos para ser, por contra, un largometraje "cálido" que puede ser disfrutado por toda la familia.