Esto es lo que te pasa si tomas una copa de tinto para cenar

El vino es como el perfume: bueno en pequeñas dosis y problemático en exceso. Si te pasas con su consumo, tu riesgo de hipertensión, problemas hepáticos y ciertos cánceres aumenta. Si no bebes nada, te privas de los beneficios de un consumo moderado, como aumento de la esperanza de vida, reducción de problemas cardíacos y diabetes tipo 2, menor riesgo de depresión y demencias y hasta efectos antiaging. La pregunta es: ¿cuánto vino es bueno?



Lo han investigado en la Universidad Ben Gurion de Israel y la conclusión es la siguiente: una copa de vino con la cena puede ser beneficiosa. Los expertos eligieron a 224 personas con diabetes tipo 2 que no bebían vino y les pidieron que empezaran a tomar una de estas tres cosas con la cena: 150 cc de agua mineral, 150 cc de vino blanco seco o bien 150 cc de vino tinto seco.



Además, y con el apoyo de dietistas, todos ellos debían seguir una dieta mediterránea durante dos años (no les pidieron que contaran las calorías). Al cabo de los dos años, se vio :



Que los del grupo del vino tinto tenían niveles de colesterol HDL (el "bueno") y proporciones de colesterol total/HDL notablemente mejores que los que solo bebieron agua.



Que los que tomaron vino tinto fueron también los únicos que redujeron factores de síndrome metabólico, (conjunto de problemas que incluyen grasa alrededor de la cintura, hipertensión, altos niveles de glucosa en sangre y altos niveles de colesterol "malo" o LDL)…



Que los que tomaron vino -blanco o tinto- señalaron mejor calidad de sueño que los que solo bebieron agua.



El secreto está en el piceatannol, sustancia con una estructura parecida al resveratrol (de hecho, el resveratrol se convierte en piceatannol en el organismo humano).



Los autores del estudio, de la Purdue University (EE.UU), explican que el piceatannol hace cosas sorprendentes, como bloquear procesos que favorecen la formación de células grasas. Si el vino sigue sin gustarte, tienes piceatannol en las uvas (con su piel y sus pepitas), en los arándanos o en la fruta de la pasión.



OTROS BENEFICIOS

?

- Reduce riesgo de cáncer: El vino tinto ayuda a reducir el riego de cáncer de pulmón en hombres, sobre todo si son fumadores. Además bloquea el crecimiento de las células responsables del cáncer de mama. Estas propiedades podrían deberse a que uno de sus componentes, el resveratrol, frena los efectos del estrógeno, la hormona femenina por excelencia.



- Aliado del corazón: Una copa al día en el caso de las mujeres o dos en el de los hombres, contribuyen a aumentar los niveles de colesterol bueno en la sangre y previenen las complicaciones cardiovasculares.



-Cuida la próstata: Un estudio asegura que consumir siete vasos de vino tinto semanales después de cumplir los 40 años de edad, reduce en más de la mitad los diagnósticos de cáncer de próstata.



-Hábitos saludables: Un estudio publicado en el British Medical Journal revela que los aficionados a la degustación del vino suelen comprar alimentos más sanos y tener una dieta más equilibrada que los consumidores habituales de cerveza. Según este informe, los enófilos consumen más aceitunas, frutas, verduras, quesos bajos en grasa, leche y carnes saludables.