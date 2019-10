Alcalde chileno se dirige a Silala para 'evaluar' aguas

Esteban Velásquez, alcalde de Calama, Chile y sus técnicos se trasladan a verificar el flujo normal de las aguas del Silala. La autoridad, crítica a su Gobierno por la desatención a esa zona, dijo el fin de semana que hay alarma en caso de la pérdida del manantial ante una acción de Bolivia.



"A nivel nacional el canciller solamente ha estado emitiendo frases para el bronce, pero no se ha preocupado de la región y de lo que puede pasar en la realidad de Calama", dijo la autoridad, según reporta el medio "Emol".



Según se conoce, la comitiva de ese municipio evaluará la actual condición de las aguas de lo que consideran el "río" Silala, las que cuando se unen con el río Loa se transforman en Siloli, que facilitan la vida de la árida región y favorecen a la minería.



"No nos han consultado cuáles serían las consecuencias de lo que ocurriría eventualmente si se diera una situación drástica por parte del gobierno de Bolivia, como en algún momento lo manifestaron, de desviar el curso de las aguas hacia el interior de Bolivia y con eso ocasionar que nuestros afluentes reciban menos recursos hídricos", dijo.



El viaje busca, de algún modo, dar a conocer las intenciones del gobierno comunal y marcar su presencia en el punto donde nace el Siloli. "Vamos a acercarnos a ese territorio, queremos ser los primeros en proteger nuestros intereses, además de nuestro ecosistema", expresó Velásquez.



Para esta jornada, pero del lado boliviano, se prevé que el presidente Evo Morales, autoridades nacionales y regionales, y diversos medios de comunicación verifiquen el desvío de las aguas, que según estudios científicos son manantiales que nacen en el territorio nacional.