Ronico Cuéllar y su hijo hicieron su buena obra de Navidad

No todo es chiste en la vida de Ronico Cuéllar. Hace unos días, el presentador de TV mostró su lado más sensible en una visita que realizó al hogar de niños Padre Alfredo acompañado de su hijo, Lucas, para llevar regalos y alegría para los pequeños."Fuimos para llevarles zapatitos, pero ellos terminaron regalándonos una experiencia invaluable", expresó Ronico, que tras que llegó a la aldea fue rodeado por un montón de niños que querían abrazarlo y fotografiarse con él.Después de la cálida bienvenida y la entrega de regalos, el presentador compartió una merienda con los pequeños, y realizó concursos de baile. Ronico y Lucas escucharon las historias de algunos de los menores del hogar y quedaron tan conmovidos que la figura de Unitel se comprometió a regresar el próximo año."Jamás un encuentro así me marcó tanto. Esta no será la primera ni la última vez que los visite", agregó, al borde de las lágrimas.