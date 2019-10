El perrito que aprendió a ir en bicicleta y a andar

Ya no es novedad que las mascotas realicen actividades que supuestamente son “propias” de las personas, en este tiempo se ha visto a perros surfistas, bailarines y andando en patineta, pero hasta ahora no se había logrado ver a un can en bicicleta.



Conoce a Norman, el perrito que logró pedalear perfectamente por unos metros una bicicleta gracias a los esfuerzos de su entrenadora.



Las imágenes fueron capturadas en un video y compartida en un canal de Youtube donde se puede ver cómo el can se sube a la bicicleta y consigue avanzar sin mayores problemas.



La entrenadora que lo alienta y ayuda en todo momento, felicita al habiloso Norman con caricias y un premio al finalizar la impresionante hazaña.