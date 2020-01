Gobierno indignado por trato de Chile a bolivianos detenidos

Existe "indignación" al interior del Gobierno frente a la forma en la que carabineros chilenos detuvieron a nueve ciudadanos bolivianos que realizaban operativos contra el contrabando en frontera. Los dos militares y siete funcionarios fueron enmanillados, puestos boca abajo y encañonados.

"Hay indignación no solo del Gobierno sino de todo el país, la forma en la que se los ha tratado, se los ha golpeado como si fueran simples delincuentes, molesta, molesta. Sabemos que es una agresión injusta,. sabemos que se ha violado muchos acuerdos y protocolos que regulan la relación entren los estados", dijo el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Ayer una juez de garantías de Pozo Almonte definió su detención preventiva por los delitos de robo con intimidación y portación ilegal de armas, entre otras causales. La defensa nacional presentará una apelación en cinco días.

"Lo que correspondo, además del reclamo internacional, es la defensa jurídica y el reclamo vía diplomática, que es lo que se debe hacer. Consideramos que hay muchas irregularidades en la decisión de la juez", agregó la autoridad.

Advirtió cierta "complicidad" entre carabineros con el contrabando. "El 70 por ciento del contrabando que viene al país llega de Chile y eso afecta, no solo a la economía sino a la seguridad y la salud porque son productos sin registro sanitario, incluso medicamentos", afirmó.

Sobre su pedido en Facebook de no consumir productos de la vecina nación declaró que "no deberíamos consumir ningún producto de contrabando y como casi todo el contrabando llega de Chile, cualquier producto de contrabando que venga de Chile no debiéramos consumirlo".