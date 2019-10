Ultimátum a Grecia: el plazo se acaba el domingo

La zona euro dio de plazo a Grecia hasta el domingo para que presente propuestas que eviten el "Grexit" (salida del euro), el peor de los escenarios, al término de una cumbre extraordinaria a la que el gobierno griego llegó, una vez más, con las manos vacías.



La cumbre, precedida de una reunión de ministros de Finanzas de la zona euro, ambas convocadas con carácter de urgencia tras el rotundo rechazo de los griegos a las medidas de austeridad reclamadas por los acreedores del país, impuso a Atenas un calendario detallado para que presente propuestas "creíbles".



El domingo, los 28 mandatarios de la Unión Europea, incluidos los 19 de la zona euro, se reunirán en una cumbre "decisiva" para resolver la crisis griega, indicó por su parte el presidente del Consejo italiano, Matteo Renzi.



El "escenario negro"



La "situación es realmente crítica", dijo Tusk que aseguró que ya no pueden "excluir ese escenario negro", es decir, la salida de Grecia de la zona euro.



"La imposibilidad de hallar un acuerdo puede llevar al quiebre de Grecia y la insolvencia de su sistema bancario", agregó.



La Comisión Europea, aseguró su presidente Jean-Claude Juncker, "está lista para todo. Hemos preparado un eventual "Grexit" detalladamente".



"Necesitamos un programa para varios años que vaya más allá del que discutimos hace 10 días" que preveía ampliar el segundo plan de rescate --que expiró el 30 de junio-- hasta noviembre, dijo en tanto la canciller alemana, Angela Merkel.



Merkel dejó claro que "una quita de deuda está fuera de discusión", en respuesta a uno de los reclamos de Atenas cuya gigantesca deuda de casi 180% del PIB es considerada insostenible.



Compromiso griego



El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró que "continuarán el esfuerzo" para obtener un acuerdo "que garantice una salida de la crisis" y "ponga fin" a las perspectiva de un "Grexit".



El miércoles Tsipras hablará ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (este de Francia).



El nuevo ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, que sustituyó al polémico Yanis Varoufakis, reconoció que la zona euro ha mostrado

"voluntad política para dar una nueva oportunidad a Grecia".



En Atenas, una fuente del gobierno griego indicó que Grecia "mejoró" las propuestas presentadas la semana pasada. Sin embargo, una fuente con acceso al cónclave indicó que "los ministros estaban decepcionados (...) habrían acelerado las cosas (pero) el tiempo se acaba".



El domingo, el 61% de los electores griegos rechazaron en referendo las propuestas de reformas de los acreedores de Grecia, UE y FMI, una victoria que se convirtió casi en un plebiscito a Tsipras y su lucha contra la austeridad.



Pero muchos de sus socios empiezan a estar hartos y se resisten a seguir ayudando a Grecia, que recibió dos rescates financieros por un monto de 240.000 millones de euros desde 2010.



La incertidumbre que persiste sobre Grecia hizo bajar al euro frente al dólar. Este martes, la moneda europea cotizaba a 1,0961 dólares, su menor nivel en cinco semanas.



Coma inducido



Grecia se encuentra en default con el Fondo Monetario Internacional desde hace una semana.



Las autoridades griegas han prolongado el corralito decretado el lunes de la semana pasada que impide a los griegos sacar más de 60 euros por día y persona y los bancos sobreviven gracias a las ayudas de emergencia que todavía les inyecta el Banco Central Europeo para mantenerlos en un "coma inducido", aunque ha endurecido las condiciones.



La situación es crítica. Atenas tiene vencimientos en julio con acreedores privados, pero sobre todo con el BCE el 20 de julio. Si no paga o no hay acuerdo, la institución de Fráncfort podría poner fin al salvavidas de la banca griega, impulsando al país hacia una salida de la zona euro, un terreno tan desconocido que ni siquiera los tratados europeos lo contemplan.