Militantes del MAS fallan en "aportes voluntarios"

El Movimiento Al Socialismo (MAS) analizará el tema de sus "aportes económicos voluntarios" que deben entregar para la campaña por el "Sí" a la reelección de Evo Morales, porque muchos de sus militantes, entre autoridades y funcionarios públicos, no los cumplen.



"Yo considero que se ha cumplido muy poco. El 10 por ciento que establece el Estatuto actual y es obligatorio, no se ha cumplido", aseveró en la víspera la responsable del manejo económico y senadora Nélida Sifuentes.



La oficialista explicó que se llevará adelante un congreso interno del MAS el próximo 27 y 28 de noviembre en Villa Tunari - Cochabamba donde analizaran el tema económico que permita encarar la campaña del referéndum de febrero próximo.



"Vamos a modificar el Estatuto, no es para cambiar los dirigentes porque un Congreso Ordinario tiene la facultad de cambiar toda la estructura del Movimiento Al Socialismo, esto es un Congreso Orgánico donde se va a modificar todo el Estatuto del MAS", adelantó.



Sifuentes añadió que "10 por ciento deben aportar todos los funcionarios públicos que estén en los gobiernos municipales, legisladores y todos, pero no se cumple este artículo, esto seguro vamos a debatir en el congreso".