Santa Cruz no cubrirá la demanda de arroz interno

La producción de arroz 2015 no llegará a los niveles del año anterior y que no podrá cubrir la demanda interna del producto, informó el lunes el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras de Santa Cruz, Luis Reyes.



"La cantidad de producción es de 116.000 hectáreas a nivel nacional, pero creemos que de esa cifra solo llegará a un 70 por ciento y el consumo asciende a 130.000 toneladas y no creemos que se pueda llegar a cubrir esa demanda", dijo.



Reyes explicó los factores que afectan al sector son los precios, que están por debajo del costo del producción; la reducción de la demanda el mercado interno, por el contrabando; y la implementación de las pólizas de mínima cuantía que ha afectado a los productores.



Añadió que el costo de producción asciende a 59 dólares por fanega, pero en el mercado interno la misma solo se puede vender a 30 dólares, lo que ha generado -dijo- poca liquidez y problemas al sector productor de arroz.



Los arroceros piden una subvención en la adquisición de los agroquímicos que utilizan para mejorar el nivel de certificación del producto.