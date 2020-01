‘El Chapo’ se declara ‘no culpable’ ante corte de EEUU

El narco mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se declaró ayer ‘no culpable’ ante un tribunal en Nueva York, donde fue acusado de haber dirigido uno de los cárteles de la droga más poderosos de los últimos años.



En uniforme azul y asistido por un traductor, Guzmán, de 59 años, se limitó a responder: "Sí, señor" al juez federal James Orenstein, quien le informó sobre sus derechos y le leyó los 17 cargos en su contra.

El primero de ellos, que lo acusa de haber dirigido el Cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. La audiencia de apenas 10 minutos tuvo lugar en una sala atiborrada de un tribunal federal de Brooklyn y en medio de un dispositivo de seguridad reforzado.



No se fijó aún una fecha para un proceso que se anuncia "complejo", puesto que las actividades del Cártel de Sinaloa son vastas, según el juez. Pero sí se estableció una primera audiencia para el 3 de febrero.



A cambio de la extradición de Guzmán, las autoridades estadounidenses se comprometieron a no pedir la pena de muerte en su caso. EEUU también acordó "intentar recuperar (...) al menos una parte" de los cerca de 14.000 millones de dólares de ingresos que obtuvo ‘El Chapo’, precisó el fiscal federal de Brooklyn, Robert Capers.

Droga a montones

Para las autoridades estadounidenses, el cártel dirigido por ‘El Chapo’ durante casi 30 años contribuyó a "inundar las calles estadounidenses de drogas venenosas" y causó infortunio a "barrios y familias enteras".



"Cuando salió del avión, en sus ojos se podía leer la sorpresa, el shock y, en cierto modo, también el miedo" de hallarse frente a la justicia estadounidense, dijo en conferencia de prensa Ángel Meléndez, uno de los agentes a cargo del caso.



Se negó a especular las razones políticas que pudieron impulsar a las autoridades mexicanas a extraditar a "El Chapo" la víspera de la investidura de Donald Trump. Algunos expertos estiman que México quiso evitar que su captura pareciera una victoria del nuevo presidente.



Ningún túnel



Capers no dijo cuáles medidas podría tomar el Gobierno para evitar una nueva fuga de Guzmán, aunque aseguró que no podrá escaparse. "Les garantizo que nadie cavará ningún túnel en el baño", declaró Meléndez.



Guzmán "se distinguió de otros traficantes por su eficacia" en el transporte de drogas y por "entregar el dinero recaudado a los proveedores colombianos en tiempo récord", según los papeles de la Fiscalía

Extradición abre puerta a un nuevo cártel

El Cártel de Sinaloa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán quizá pueda sobrevivir a la extradición de su jefe, pero un grupo rival bien armado puede intensificar su guerra para apoderarse de su imperio.



Los analistas suelen comparar al Cártel de Sinaloa, con su multimillonario negocio expandido por el mundo, con una corporación internacional fuerte para soportar la pérdida de su CEO.

Las tres veces que Guzmán estuvo encarcelado en México -se escapó dos veces y fue recapturado hace un año-, el que se ha hecho cargo del negocio, según Mike Vigil, ex funcionario de la DEA, es Ismael ‘El Mayo’ Zambada.



Pero la partida de Guzmán podría abrir la puerta a dos conflictos: una lucha interna por el control del cártel y que otro cártel aproveche para ganar territorios.



Pero la mayor amenaza es el Cártel Jalisco Nueva Generación, un exaliado de la banda de Sinaloa cuyos recursos el Gobierno mexicano estima en unos $us 50.000 millones, que "verá la extradición como una debilidad del Cártel de Sinaloa", dice Vigil y señala que puede lanzar una ofensiva "ahora que El Chapo ya no está en el país".