Evo revela que se sometió a examen médico en Cuba

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló este martes en Potosí que se sometió a una revisión médica en Cuba en diciembre pasado y que los resultados señalaron que está bien de salud, salvo problemas de visión por los que necesita usar gafas.



Morales desveló el chequeo médico realizado La Habana en un discurso en la región andina boliviana de Potosí para "despejar la preocupación" de sus seguidores, que en los últimos días le pidieron que se cuide, tras la muerte por cáncer del presidente de la petrolera estatal YPFB, Carlos Villegas, en una clínica de Chile.



El mandatario dijo que durante la celebración de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en La Habana, que se celebró a mediados de diciembre, fue examinado durante cinco horas en un centro médico cubano.



"Después de dos o tres días, ¿qué me dicen?: "Evo estás cero kilómetros"", recordó el mandatario.



No obstante, los médicos cubanos detectaron en Morales problemas de visión y le recomendaron usar gafas, según el gobernante.



Explicó que no tiene graves problemas de salud porque hace deporte, en alusión al fútbol que practica con regularidad, haciendo un paréntesis en los numerosos actos que protagoniza cada semana.



"El deporte es salud, imagínense el problema que hemos tenido con el hermano Villegas, lamentamos mucho y sufrimos", fundamentó.



Morales, que cumplió 55 años en octubre pasado, asumió este mes la Presidencia para un tercer mandato consecutivo, hasta 2020.