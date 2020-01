Gobierno restablece lazo con sector cooperativista

EL vicepresidente Álvaro García Linera informó que el Gobierno nacional "restablece" la relación con los "verdaderos mineros cooperativistas" y no así con con el "pequeño grupo de burgueses" ala que se responsabiliza por el conflicto que dejó seis personas muertas. Hoy dos ministros recibieron el voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Se restablece la relación con los verdaderos cooperativistas, con el trabajador humilde, no con el patrón que tiene 10 o 15 peones, con ese no tenemos relación de gobernabilidad, pero con el trabajador de base si, a eso hemos llamado lucha de clases en el sistema cooperativo", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Sostuvo que el operativo de rescate del viceministro Rodolfo Illanes, que fue torturado y asesinado, pudo haber dejado entre 70 u 80 personas fallecidas y restó importancia a la filtración de videos, audios o fotografías que detallen las últimas horas de vida del exfuncionario.



"Estamos entrando a una lectura perversa de la tortura y del asesinato, nada justifica, con llamadas o sin llamadas, los responsables de los cinco asesinatos tienen que ser llevados ante la justicia para recibir la pena máxima", agregó García Linera.



Los titulares de Gobierno, Carlos Romero, y Minería, César Navarro, fueron interpelados por diputados y senadores y la sesión concluyó con la aprobación del orden del día puro y simple, pese a la protesta de los opositores.



Dentro de su intervención, el ministro de Gobierno reveló que "se coordinó, bajo consulta con el presidente Evo Morales, un megaoperativo de rescate del viceministro Illanes", mismo que no llegó a ser aplicado.



"Un pequeño grupo de burgueses, antes no presionaron al Estado para entregar las colas y desmontes de Catavi, eso ha marcado el punto de diferenciación de las cooperativas y aquellos empresarios camuflados que querían lucrar a costa del Estado", acusó García Linera.



Concluyó señalando que "nosotros vamos a hablar del compañero Illanes y lo vamos a recordar siempre porque es un defensor de los recursos naturales, es un mártir y decir de frente, compartimos el dolor, pero también reivindicamos la grandeza de este compañero. A diferencia de otros partidos, nosotros tenemos mártires, otros tienen delincuentes y prófugos", en referencia a las críticas por el "morbo" al contar detalles sobre cómo murió la exautoridad.