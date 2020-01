Romero: “Es como si los cárteles tuvieran un acuerdo”

Carlos Romero tiene una teoría: enviados de los dos cárteles de la droga más poderosos de Brasil viajan a Bolivia, dan golpes, se ‘capitalizan’, fortalecen sus estructuras criminales, pero no se quedan. Para él, los ataques a la joyería Imperio, a Brinks, a Eurochronos y los secuestros en Pando tienen las firmas del PCC y del Comando Rojo.



¿Cuál es la trascendencia del ataque de esta banda, que usó armas militares en un intento de atraco a una joyería, a cuatro meses del caso Brinks?

Tal vez conviene, para tener un claro contexto del panorama, aclarar que estos procedimientos son típicamente del PCC, de Brasil. Allí hay muchas organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que disputan el control monopólico de la comercialización de la droga porque el mercado brasileño, por su condición de consumidor y de país tránsito de droga hacia Europa y Asia, paga entre cuatro y siete veces más el precio de la cocaína que en el resto de otros países. En esas circunstancias, muchas organizaciones se han estructurado en torno al tráfico de drogas, pero dos han articulado a las organizaciones más pequeñas, formando dos grupos grandes, que son el cártel del Primer Comando de la Capital y el cártel del Comando Vermelho (Rojo).

Estos cárteles en Brasil tienen la particularidad de que están vinculados a un conjunto de delitos coligados. No solamente se dedican al tráfico de drogas: cometen atracos, cometen secuestros con fines extorsivos, para generar recursos económicos que les permitan potenciar su estructura logística y militar. Son organizaciones que tienen una larga tradición en el crimen organizado, porque en gran medida están estructuradas desde las cárceles de Brasil. Además cuentan entre sus miembros con exmilitares, entonces, por eso, tienen entrenamiento militar, manejan armas largas. Estos grupos suelen desplazarse hacia países vecinos, cometer algún tipo de atracos con el fin de ‘capitalizarse’. Son los responsables del asalto a Brinks en Roboré, son los responsables del atraco a Prosegur, en Ciudad del Este, en Paraguay. En el caso de Bolivia han cometido atracos a joyerías, destaca la joyería Imperio, donde un grupo de brasileños fue capturado por la Policía, pero algunos quedaron prófugos. Estos prófugos se reorganizaron y han intentado cometer un atraco en la joyería Eurochronos en Santa Cruz.

Usted ha hecho un recuento de casos del PCC en Santa Cruz. ¿Ese cártel ya está instalado en Santa Cruz? ¿En Bolivia?

No, no, no se ha instalado el Primer Comando de la Capital. Lo que pasa es que ellos mandan a sus emisarios para cometer estos atracos, los mandan no solo a Bolivia, los mandan a Paraguay, a Argentina, a Chile y a Perú. Básicamente, este Primer Comando de la Capital como que se hubiera puesto de acuerdo con el otro grupo, porque en la joyería Imperio, el ataque de esta mañana y el atraco a Brinks corresponden a brasileños vinculados al PCC.



Los secuestros en Pando corresponden a brasileños del Comando Rojo. Pareciera que hubieran hecho una división territorial. El Comando Rojo también tuvo presencia en Santa Cruz. Si ustedes recuerdan, un brasileño que fue abatido producto de una vendetta en inmediaciones del mall Las Brisas era del Comando Rojo.



Hubo diversas interpretaciones sobre los videos del operativo que circularon en redes sociales. Se dijo que una ráfaga que venía del lado de la Policía pudo herir a la rehén que luego falleció. Pero usted lo descarta.



Sí, bueno, hay tres elementos que sustentan esta teoría. Uno, que hay un video muy cercano donde se escucha la conversación entre el victimario y la víctima. La mujer está llorando y grita ‘No’ y el victimario le ordena no mirar hacia el lado de los policías, le ordena callarse, la amenaza. En esas circunstancias, la mujer está muy nerviosa y trata de zafarse de su captor. Caen y se observa cómo el sujeto le dispara. El segundo elemento es la declaración de un testigo y el tercer elemento es la trayectoria del proyectil.



Usted dijo primero que Roxana Serrano perdió la vida en el atraco. ¿Cuál rehén perdió la vida: Serrano o Lorena Tórrez?

Parece que nosotros cometimos un error con un nombre que me pasaron inicialmente. Eso dio lugar a una confusión y llevó a pensar que había dos mujeres fallecidas (la fallecida es Tórrez).



Se especuló con la cifra de muertos tras el atraco frustrado por la Policía en Eurochronos. ¿Cuál es el dato preciso?

Son cinco personas fallecidas, de acuerdo con los reportes que tengo a esta hora. Una persona civil de sexo femenino, un teniente de la Policía de la Felcc y tres brasileños atracadores.