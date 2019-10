Carlos Sánchez Berzaín: “Fue un complot, hubo sedición, eso pudimos comprobar”

¿Cambiaría usted la decisión de la orden de bajar las cisternas con gasolina los días de octubre de 2003?

Yo no creo que se pueda revisar estos temas de manera aislada, hay que ver el asunto en su conjunto. Las decisiones están hechas, eso de que cambiaría o no es relativo. Los hechos están fuera de contexto por la malversación de la información de la gente que quiere protegerse. La verdad sobre los hechos de octubre de 2003 que buscaron y produjeron el derrocamiento del presidente Sanchez de Lozada y nuestra persecución, asesinato de nuestras reputaciones y exilio, no se podrá establecer mientras los autores de los delitos cometidos estén el poder.



_¿Qué pasó entonces?

No hicimos nada más que defender la democracia, el estado de derecho y la libertad de los bolivianos contra un ataque interno y externo.



_¿Cómo fue el complot?

El 6 de agosto de 2002, cuando asumía Goni, el señor Evo Morales proclamaba derrocar al gringo, y en agosto de 2003, cuando abrimos la negociación con mediación de la Iglesia católica, él la rompió y dijo que era hasta derrocar al Gobierno, que acababa de llegar de Venezuela trayendo dinero que le había entregado Chávez y tres meses antes había recibido dinero de Libia.?Detuvimos al agregado militar venezolano tratando de sobornar a militares bolivianos, y lo manejamos discretamente tratando de promover un diálogo nacional. Hubo tres intentos de golpe de este año.



_¿Y Pacho Cortez?

Había ese movimiento. Desde la embajada de Venezuela se movían oficiales de ese país. El MRTA operaba desde la frontera con Perú, estaban las FARC. Fue un complot, hubo sedición, eso es lo que hemos podido probar.



_No se indagó, ¿por qué no ofrecen esos elementos?

Nada se mueve por el decreto de amnistía que promulgó Carlos Mesa (en su presidencia). Con ese documento, los que atacaron, bloquearon y mataron, nadie los investiga. Ellos generaron este hecho que acabó así