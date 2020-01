Tano Soliz, el gallero optimista

Los hombres optimistas existen desde 1737… Ese año se inventó la palabra ‘Optimisme’, en un comentario a la monumental ‘Teodicea’, del filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz… El optimismo y los optimistas son creaciones verbales típicas del ‘ínbreeding filosófico’, son conceptos consanguíneos que vienen de ‘cruces’ de otras ideas y palabras…. Optimista es el individuo que no cede ante lo adverso… que ahí donde otros ven oscura complejidad, él imagina nuevas posibilidades y proyecta su esperanza… Y las más de las veces es la esperanza la que nos hace vivir… La canción popular de Oreja de Van Gogh repite que cuando ya todo parece perdido la esperanza es la que nos dice: ¡Quieto, hoy quizás sí!

Si volviera a nacer, seguramente don Tano Soliz volvería a ser un gallero voluntarioso, un optimista de esos que no tienen remedio, como lo fue el profesor Pangloss en la novela filosófica de Voltaire, quien pensaba que, a pesar de las catástrofes, de los imponderables de la historia y sus violencias, el nuestro era «le meilleur des mondes possibles»… el mejor de los mundos posibles...

A pocos kilómetros de Porongo, sobre una colina mínima construyó su casa con sus propias manos… y en lugar de rodearla con árboles frutales, como se estila en el ambiente, colocó un perímetro de jaulas y jaulones, donde se enseñorean sus gallos… Don Tano habla poco, pero todo de ‘ese poco’ es sobre los gallos que sacó… los gallos que pudo haber sacado… y los gallos que sacará de todas maneras.



El día que lo conocí estaba contando sus anécdotas galleras… Hablaba de un tiempo que no era el presente y daba rodeos sobre sus propias palabras, se hacía evidente que se estaba entusiasmando y empezaba a dar sobresaltos verbales, como si se atuviera a una estrategia de dilación para no empezar ni acabar nunca la única historia que a él más le gusta contar: la de su gallo llamado El Navaja… por eso su voz trastabillaba…

El tartamudeo imprevisto es un asunto que tiene ver con la nostalgia.

Al escucharlo así, recordé el diálogo literario de dos poetas mexicanos: “¿Recuerdas el nombre de esa mujer hermosa que vimos? No, pero lo tengo en la punta de la lengua… y un minuto después escupió una perla”… Bueno, don Tano escupió su perla: en un tiempo un tanto lejano, había cruzado a su gallina pintada pata verde con un reproductor osco, sin mucha historia, y le salió un pollito osco pintado y le llamó El Navaja… Un gallo inolvidable… Hacía sus riñas antes del minuto, peleó dos veces en la Central en manos de galleros ricos que pusieron la polla… uno de ellos, don Hugo Saavedra se enamoró de El Navaja y pagó una fortuna y lo llevó a pelear a Caranavi, esas épocas en que el primer premio lo pagaban en onzas de oro.

El gallo Yodo, que ganó el Torneo Nacional de El Chapare (noviembre de 2016), fue sacado por don Tano Soliz… Un gallo agarrador del lomo, espuela honda y certero. Es el tipo de gallo que él selecciona. Así eran el ‘Poncho Rojo’, el ‘Metralleta’ y el ‘Coto Quebrado’… En el torneo del 24 se septiembre, de la Gallera Central de Santa Cruz, en 2010, peleó el ‘Coto Quebrado’ contra un gallo negro, extremadamente bello traído de Brasil, del Grupo de los Nasif… Y ganó.

Lo curioso es que don Tano no se desvive por el marketing gallero… No se interesa por ninguna de esas líneas brasileñas tan reputadas hoy entre los criadores… Tampoco se apega a métodos científicos de selección... Su ciencia se congrega en su mirada… observa en silencio a un gallo, ni siquiera le interesa verlo pelear, solo lo evalúa por su porte, por su pluma y dice, “éste va a ser mi reproductor”…

Una vez le pregunté, “¿Nunca falla, don Tano?”… Me miró con bondad y, como tratando de enseñarme, me dijo: “Tal vez fallo, don Walter… pero me hago la idea de que no voy a fallar y creo que eso sienten también mis gallos… y no fallan, cuando les toca jugarse la vida tratan de ganar”… Lo dicho: una forma muy personal de ver y entender al gallo y la cría… El método del optimismo puro y simple, sin misterios, para sacar le meilleur des combattants possibles.

Algunas veces hemos viajado a los torneos, pero casi nunca se acerca al ruedo a mirar los desafíos… le gusta estar ahí, pero sin estar casi… Lo suyo no es la pelea en sí, sino el arte de criar un campeón… o, a lo mejor, solo el arte de criar… Lo he pensado en repetidas ocasiones: el día en que finalmente él pierda la riña, y el polvo se haga polvo otra vez... last in the wind... a modo de epitafio, convendría escribir sobre una piedra una paráfrasis del aforismo de Martin Luther King: “Don Tano fue un gallero tan optimista que si le hubieran dicho que mañana es el fin del mundo, él todavía en la noche habría puesto unos huevos en la incubadora”.