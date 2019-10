Mujeres vigilan paridad en las listas de candidatos

Un grupo de 40 mujeres de la Plataforma de la Lucha Contra la Violencia y la Casa de la Mujer mantienen una vigilia en la puerta del Tribunal Electoral Departamental (TED), con el objetivo de hacer respetar el requisito de paridad y alternancia en las listas de candidatos, establecido por la Ley de Régimen Electoral.



La representante de la Casa de la Mujer, Jacqueline Cuellar, exigió a los partidos políticos respetar la paridad y alternancia en las listas de candidatos, es decir que si ponen un candidato varón inmediatamente debe seguir una mujer en la planilla.



“Debe haber alternancia en las listas no solamente en entre los suplentes sino también entre los titulares”, dijo Cuellar en contacto con EL DEBER.



La representante de la Casa de la Mujer indicó que mantuvieron una reunión con los vocales del TED para solicitar ver las listas de candidatos este martes, cuando el plazo para la inscripción haya finalizado y así poder verificar el cumplimiento del requisito.



“Mañana tendremos las listas de candidatos para saber si realmente las agrupaciones pusieron candidatas mujeres. Hasta el momento hemos conocido de mujeres que postulan como primera concejal pero no a alcaldesa”, protestó la activista.



En caso de que no se cumpla con la paridad en las listas, Cuellar indicó que exigirán que el TED impugne las candidaturas y como plataforma harán denuncias públicas.



La representante de la Plataforma de Lucha Contra la Violencia, Wilma Ayala, no descartó un voto castigo para los frentes y agrupaciones que no cumplan con el requisito de alternancia y paridad en las listas.