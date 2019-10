Denuncian corrupción en la administración del cementerio El Bajío

El presidente de la Junta Vecinal de El Bajío, Felagio Pérez, denunció que los vecinos del barrio son víctimas de extorsiones de un grupo de desconocidos que tomaron por la fuerza la administración del campo santo de la zona, ubicado en el km 7 carretera a La Guardia.



Los vecinos del lugar piden desde hace 6 años, según Pérez, que la Alcaldía administre el cementerio porque denuncian que los administradores son desconocidos que no viven en el barrio.



“El cementerio pertenece a El Bajío y queremos que la Alcaldía la administre. Cuenta con más de 2.000 mausoleos. Un grupo de desconocidos lo tomó por la fuerza y hace cobros irregulares”, denunció Pérez, según un reporte del canal Unitel.



La vecina del barrio El Bajío, Verónica Rojas, explicó que ante la insistencia de pasar la administración del campo santo al municipio, en la Alcaldía les pidieron varios requisitos y, aunque la organización territorial de base (OTB) cumplió con el trámite, no se hizo efectivo.



“Hace cuatro meses un grupo de personas tomaron el cementerio y establecieron tarifas para los vecinos que acuden a enterrar a sus muertos”, denunció.



Rojas indicó que los vecinos se organizaron este miércoles y procedieron a retomar el cementerio de forma pacífica. Sin embargo, “a las 23:00 del miércoles apareció Elena Peralta con cerca de 200 pandilleros y nos atacaron. Denunciamos a los fiscales de la radial 17 porque demostramos nuestro derecho propietario, pero no investigan”, protestó.