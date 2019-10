Educación prohíbe filas para las inscripciones

El Ministerio de Educación prohibió que los padres y familiares de los estudiantes hagan filas en la puerta de los colegios para inscribir a sus hijos para evitar la especuilación con los espacios. El ministro Roberto Aguilar pidió a los directores departamentales coordinar medidas como el sorteo para que no haya aglomeraciones.



“Se vio en 2014 que la gente se aprovecha. Se pone a hacer fila en familia y luego vende el puesto. No puede ser que quien compra el puesto tenga derecho a estudiar”, dijo Aguilar al canal Unitel.



El ministro aseguró que no permitirán las filas y recomendó a los directores departamentales de educación solucionar el problema.



“Se recomendó a los directores distritales, departamentales y a las unidades educativas que resuelvan el tema de filas apenas aparezcan. Deben hablar con la Junta Escolar y establecer un criterio de asignación”, recomendó.



La autoridad dijo que se priorizará a los estudiantes que vivan en la zona del colegio y a los hijos de padres que trabajan en el lugar. También a hermanos de estudiantes que ya están inscritos.



“Los padres deben ir a inscribir el 19 de enero y si hay fila se sorteará los lugares”, dijo.



Inscripción e inicio de clases



El director departamental de Educación, Salomón Morales, confirmó que el 19 de enero empiezan las inscripciones.



Las clases comienzan el 2 de febrero en todo el territorio nacional.