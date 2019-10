Final de Game Of Thrones genera polémica y memes

El final de la quinta temporada de la aclamada serie de HBO Game of Thrones causa polémica en las redes sociales tras la muerte de uno de los personajes más importantes del popular programa, basado en la saga literaria "Canción de hielo y fuego".



Spoilers y una carta publicada en internet por el escritor de las novelas adaptadas como series, George R.R. Martin, anunciaban un polémico final.



Si aún no viste la serie, te recomendamos no continuar leyendo la nota, aunque por los comentarios en Facebook es casi imposible que no te hayas enterado que el personaje de Jon Snow (Kit Harington) es engañado y llevado a un callejón oscuro, siendo apuñalado por el personaje de Olly (Brenock O’Connor).



"Los fans de la serie de fantasía medieval hicieron sentir su dolor desenfrenado y especulación acerca del futuro de Jon Snow cuando se ve la impactante imagen del personaje desangrado en la nieve, del cual es difícil predecir un trágico final o su aparición en una próxima temporada", informa el portal chileno "24 Horas.



Mira alguno de los memes que se publicaron en Twitter y comparte la imagen con la que más te identificas.,

Despúes de ver el capitulo final de la temporada. (No importa cual temporada veas) #GameofThrones pic.twitter.com/9H40sGcrhW— Pablo Luna (@pablo_juan99) June 15, 2015 n



?,

Mi nuevo peronaje favorito seran los white walkers... asi ya no sufrira mi corazón #GameofThrones pic.twitter.com/5vkUuJy0MO June 15, 2015 n



?,

Yo en estos momentos después de ver el final de temporada de #GameOfThrones pic.twitter.com/evTTLWZVwN— Celeste Targaryen (@celesge) June 15, 2015 n



?



?

Yeah welcome to the most hated characters list. #GameofThrones pic.twitter.com/W9ihvHj7Av— olicity (@superwhofreak) June 15, 2015 n



?,



?,

Diosito, por favor que en la 6atemporada metan las esferas del dragón en la trama de #GameofThrones #SeasonFinaleGoT pic.twitter.com/jDDRbwo5wQ— Raynnier Gallegos (@RaynnierG) June 15, 2015 n



?,