Medio millón de reses en riesgo de morir por la sequía en el Chaco

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, advirtió sobre el peligro de muerte de al menos 500.000 cabezas de ganado en el Chaco cruceño por la falta de alimentos y agua.



Vaca indicó que el ganado empezó a morir y aún no reciben ayuda de las autoridades.



"En el Chaco tenemos algunos datos de la zona de Boyuibe hacia abajo, tenemos reportes de muerte de animales por flacura, hay en riesgo por lo menos medio millón de cabezas de ganado, estamos trabajando de forma conjunta con las asociaciones para por lo menos ayudarles a conseguir los rollos (de forraje)", manifestó el dirigente ganadero.



Lamentó que hasta el momento los productores no reciban ayuda, pese a que los recursos fueron anunciados. "Todo se lo está pagando el productor, aquí no hay nada gratis, no hay nada regalado, el productor está buscando cómo conseguir dinero", apuntó.



Sobre la dotación de agua, dijo que no hay cisternas y que la Gobernación tampoco contrata. Agregó que en años anteriores el gobierno departamental estaba preparado, incluso antes de mayo acarreaba agua, "pero ahora la sequía es mucho más dura y no hay nada".