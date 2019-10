Romero defiende a Pérez y desconoce su renuncia

El nuevo ministro de Gobierno, Carlos Romero, defendió al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por la fotografía en la que aparece junto a Yulliano Arista, alias "Curaca Blanco", familiar del prófugo peruano Martín Belaunde Lossio.



"Tiene mucha connotación, connotación nacional e internacional. Una foto, en sí misma, ustedes saben, no significa un elemento probatorio en materia jurídica porque las fotos nos las tomamos en todas partes, a veces ignorando con quien nos las tomamos", afirmó al recibir su despacho.



Romero explicó que no conoce la fecha o circunstancias de la imagen, pero adelantó que, en su momento, el propio Pérez explicará lo sucedido. Dijo que desconoce si el viceministro envió una carta de renuncia directamente al presidente Evo Morales, pero aclaró que esa dimisión es normal.



"No conozco si el viceministro Pérez ha presentado su renuncia, no he tenido contacto con él ni con ninguno de los otros viceministros. Lo que se acostumbra es que cuando una autoridad asume el personal de confianza renuncien a su cargo y eso es algo que en las próximas horas se resolverá", agregó Romero.



Admitió que la fotografía tiene un impacto negativo para la investigación de la fuga del exasesor del presidente Ollanta Humala, pero reiteró que muchas veces no depende de uno el tomarse una imagen de esas características



El astrólogo y esposo de la prima hermana de Belaunde tiene amistad con Pérez, según algunos medios. La foto apareció el pasado 2 de diciembre en la cuenta de Facebook de Arista, donde ambos aparecen en el Aeropuerto Internacional de Virú Virú, en Santa Cruz de la Sierra.



Imagen que se filtró en Facebook:,

Pérez acompaña a Romero desde 2009, cuando fue posesionado por el entonces ministro de Autonomías como director departamental de Autonomías en la ciudad de Santa Cruz. Luego, en 2012, llegó al cargo de viceministro de Régimen Interior.



En 2014, tras la salida de Romero del ministerio de Gobierno para postularse a Senador, Pérez lo reemplaza en el cargo. Esa designación duró hasta 2015, cuando se delega el ministerio a Hugo Moldiz y Pérez vuelve a ser viceministro.