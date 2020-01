Joven muere desangrado tras un asalto

Gregorio Claure Molina (24) murió la noche del martes víctima de un delincuente, identificado como Andrés Hurtado Faldín (36), alias ‘Mosquito’, quien le asestó dos puñaladas en el brazo izquierdo y en la pierna derecha en un aparente asalto para robarle sus pertenencias.



El acto criminal tuvo lugar a las 23:00 en la esquina de la avenida Luis Salazar de la Vega y calle Salomón Espinoza de la localidad Arroyo Concepción, población fronteriza con Brasil.

Después del incidente, la Policía tomó conocimiento del caso, realizó un rastrillaje en horas de la madrugada en la zona denominada Las Favelas y capturó al autor de la agresión, un súbdito brasileño que se encontraba oculto entre unos matorrales aún en territorio boliviano.

No lo auxiliaron a tiempo

Por informaciones preliminares se supo que Gregorio Claure estaba charlando con su pareja, Rosa Flores Vásquez, y cuando estaba a punto de despedirse, se aproximó un sujeto de aspecto desaliñado con la intención de despojarlo de la gorra y la billetera.



Claure opuso resistencia y el antisocial lo hirió con un arma blanca en el brazo izquierdo y en la pierna derecha, lesiones que a simple vista no parecían letales, pues no comprometían ningún órgano vital. Por comentarios de testigos se conoció que nadie auxilió al herido porque justo en ese momento hubo un apagón en medio de una noche lluviosa.



El paciente estuvo bastante tiempo sin recibir asistencia médica; se desangró sin parar hasta perder la conciencia. Lo llevaron al hospital Príncipe de Paz, adonde llegó sin signos vitales.

Mosquito, quien fue reconocido por Rosa Flores, irá ante un juez cautelar